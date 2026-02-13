Yeniçağ Gazetesi
13 Şubat 2026 Cuma
Türkiye'den tüm Avrupa'ya sert çıkış: İç İşlerimize karışmayın

Türkiye'den tüm Avrupa'ya sert çıkış: İç İşlerimize karışmayın

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu kararlarına sert çıkıştı. Yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu’nu, iç işlerimize müdahaleye yeltenmek yerine, Türkiye-AB ilişkileri için yapıcı adımlar atmaya çağırıyoruz" sözleri sarf edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Türkiye'ye yönelik iddialar içeren kararlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Gerçekleştirilen açıklamada özellikle 'Kuzeydoğu Suriye’deki durum' başlıklı kararın, Türkiye’nin Suriye’nin yeniden istikrara kavuşmasındaki rolünü bilinçli şekilde görmezden geldiği belirtildi. Avrupa Parlamentosu’na sahadaki gerçekleri ve Suriyelilerin beklentilerini anlamak için daha fazla çaba göstermesi çağrısı yapıldı.

‘İDDİALAR GERÇEKLERLE BAĞDAŞMIYOR’

Öte yandan Bakanlık, Türkiye’de ifade ve din özgürlüğüne yönelik ortaya atılan iddiaların gerçeklerle bağdaşmadığını ifade etti.

Yabancı gazeteciler ve dini gruplarla ilgili suçlamaların temelsiz olduğunun altı çizilirken, hiçbir yabancı kurumun Türkiye’deki yargı süreçlerine müdahale edemeyeceği belirtildi.

Açıklamanın sonunda "Söz konusu kararlar, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirme çabalarının ruhuna da ters düşmektedir. Avrupa Parlamentosu’nu, ülkemiz aleyhindeki çabalara alet olmak ve iç işlerimize müdahaleye yeltenmek yerine, Türkiye-AB ilişkileri için yapıcı adımlar atmaya çağırıyoruz" sözleri sarf edildi.

