Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Trablusşam ve Kuzey Lübnan Vali Vekili İman er-Rafi, Trablus Belediye Başkanı Abdülhamid Kerime ve Feyha Belediyeler Birliği Başkanı Vail Zümerli’nin katılımıyla valilik makamında toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Trablusşam'da çöken bina sonrası ortaya çıkan hasarlı yapılar, riskli binaların tahliyesi ve mağdur ailelere hızlı lojistik destek sağlanması gibi konuları ele alındı.

Vali Vekili Rafi, sahadaki duruma ilişkin ayrıntılı bir sunum yaparak özellikle sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin teknik ve lojistik imkanlarında ciddi eksiklikler bulunduğuna dikkat çekti.

Lütem ise Trablusşam'da son dönemde yaşanan bina çökmesi felaketinin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören aileler için 100 prefabrik konut kurulmasına hazır olduklarını açıkladı.

Türkiye’nin desteğinin yalnızca barınma ile sınırlı kalmayacağını, sivil savunma ve arama-kurtarma personeline yönelik eğitim projeleri ile gerekli ekipman desteğinin de sağlanacağını vurgulayan Lütem, Türkiye’nin insani kurumları aracılığıyla zor şartlar altındaki Lübnan halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Toplantıya ayrıca Dışişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayından yetkililer de iştirak etti.

Büyükelçi Murat Lütem ve beraberindeki heyet, Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin Seyyid Yüksek ve Yardım Komitesi Genel Sekreteri Bessam Nabulsi ile de bir araya geldi.

Bakan Seyyid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Türk heyetinin Trablusşam’daki son gelişmeleri ele almak üzere Beyrut’ta temaslarda bulunduğunu ve 100 hazır konut sağlama yönündeki teklifin hızlı barınma ihtiyacına önemli katkı sunacağını ifade etti.

"TÜRKİYE, LÜBNAN'IN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK"

Büyükelçi Lütem ayrıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Lübnan hükümeti, Trablusşam’ın felaketten etkilenen mahallelerine gerekli desteği sağlamak için gece gündüz çalışıyor. Biz de vereceğimiz katkıyla bu çabalara destek olmayı amaçlıyoruz. Türkiye, Lübnan'ın yanında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Lütem ayrıca Türkiye’nin Trablusşam’da yaşanan felaketin yaralarını sarmak için gerekli her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu yineledi.

8 Şubat’ta Trablusşam’da bir apartmanın çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi ise enkazdan çıkarılmıştı. Olayın ardından Belediye Başkanı Kerime, kentte ihmal nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan çok sayıda bina olduğunu belirterek, Trablusşam’ın bu açıdan "afet bölgesi" niteliği taşıdığını ifade etmişti.

Lübnanlı yetkililer, son bir haftada kentte çatlak ve çökme riski bulunan 21 binadan toplam 229 ailenin tahliye edildiğini açıklamıştı.