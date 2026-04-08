ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından, Sağlık Bakanlığı koordinesinde hazırlanan tıbbi yardım tırları Van’dan dualarla uğurlandı. Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen ilaç, tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri, sınır ötesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İran’a doğru harekete geçti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla başlatılan yardım seferberliği kapsamında; farklı illerdeki sağlık kuruluşlarından temin edilen ilaçlar, serumlar, sedyeler, oksijen tüpleri ve kritik tıbbi cihazlar Van İl Sağlık Müdürlüğü’nde toplandı. İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve hastane çalışanlarının gece boyunca süren yoğun mesaisiyle kolilenen malzemeler, 3 ayrı tıra yüklendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, yardım sürecinin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Ülkemizin farklı hastanelerinden gelen malzemelerin kontrollerini yaparak sağlam bir şekilde teslim edilmesini amaçladık. Gece aldığımız talimat doğrultusunda ekiplerimizle birlikte hummalı bir çalışma yürüttük. Van’dan yola çıkan tırlarımız, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran’daki kardeşlerimize ulaştırılacak."