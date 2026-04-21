Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Berlin’de düzenlenen Petersberg İklim Diyaloğu toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

Küresel krizler, küresel enerji piyasalarını, kurallara dayalı çok taraflılığı da maalesef derinden etkileniyor. İklim krizi de ağır sonuçlarıyla birlikte bu krizlere eşlik ediyor. Kuraklık yılda 300 milyar dolardan fazla zarara yol açıyor. Yükselen deniz seviyeleri Akdeniz çevresindeki kıyılarının yüzde 30'unu aşındırıyor.

Enerji sistemlerinde son 4 yıl içinde maalesef 2 kez kriz yaşanıyor. Dubai'de koşullar doğrultusunda alternatif enerji kaynaklarına olan ihtiyacın önemini vurguladık. Enerji çeşitliliğini desteklemek istikrar, direnç ve temiz kalkınma demek.

TÜRKİYE 2022'DEN BU YANA AB'DEN DAHA FAZLA ENERJİ DEPOLADI

Türkiye son 10 yılda yenilenebilir enerji verimliliğini 3 katına çıkardı ve 10 milyar dolar yatırım yaptı. 2022 krizinden bu yana Avrupa ülkelerinden daha fazla enerji depoladı.

2030 yılına kadar Türkiye enerji verimliliğine 20 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı hedefliyoruz.

Ülkelerin Cop31'in temel gerekliliklerini yerine getirmelerini sağlamak istiyoruz. Beklentimiz ülkelerin 2 yıllık şeffaflık raporunu sunmalarıdır. Bildiğim kadarıyla 43 ülke henüz sunmadı.

Birleşmiş Milletler iklim fonlarının güçlü bir şekilde yenilenmesine ihtiyaç duyuyoruz. Adaptasyon için imtiyazlı ve hibe bazlı ihtiyaç duyuyorlar. Yeşil iklim fonunun bu yılki ikmal turu kritik önemde olacak.

Paris Anlaşması'na verilen desteğin somut adımlarla güçlendirilmesi gerekiyor.