Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Türkiye'den peynir ekmek gibi SİHA alıyordu: Ukrayna Wolfstorm'u sahaya sürdü

Türkiye'den peynir ekmek gibi SİHA alıyordu: Ukrayna Wolfstorm'u sahaya sürdü

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'den TB2 SİHA alan Ukrayna, savunma alanında dev hamlelere imza attı. Ukrayna savunmada güçlenmeyi planladığı Wolfstorm'u envanterine katıyor.

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
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Türkiye'den peynir ekmek gibi SİHA alıyordu: Ukrayna Wolfstorm'u sahaya sürdü - Resim: 1

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun lojistik ve operasyonel kabiliyetini artırmak amacıyla yerli olarak geliştirilen “Wolfstorm” elektrikli motosikletlerinin ilk partisi ordu envanterine dahil ediliyor.

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Türkiye'den peynir ekmek gibi SİHA alıyordu: Ukrayna Wolfstorm'u sahaya sürdü - Resim: 2

“Şturmovıy Vovk” (Saldırı Kurdu) olarak da adlandırılan bu araç, içten yanmalı motora sahip klasik bir motosikletin güç ve dayanıklılık avantajlarını, elektrikli teknolojinin sessizlik ve yüksek tork avantajlarıyla birleştiriyor.

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Türkiye'den peynir ekmek gibi SİHA alıyordu: Ukrayna Wolfstorm'u sahaya sürdü - Resim: 3

Askeri misyonların ihtiyaçlarına göre özel olarak inşa edilen Wolfstorm, mid-drive (merkezi motor) şemasına göre tasarlandı. Motorun merkeze konumlandırılması, özellikle engebeli arazilerde, dik yokuşlarda ve çamurlu zeminlerde sürücüye doğal bir sürüş hissi, mükemmel bir denge ve maksimum verimlilik sağlıyor.

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Türkiye'den peynir ekmek gibi SİHA alıyordu: Ukrayna Wolfstorm'u sahaya sürdü - Resim: 4

Motosikletler, şu anda Ukrayna cephesinde pikap araçlar (pick-up) ile birlikte en çok talep edilen ve kritik öneme sahip taşıtların başında geliyor. Askeri uzmanlar, elektrikli motosikletlerin cephedeki avantajlarını şu şekilde sıralıyor: Yüksek Mobilite ve Hız: Yolların tamamen yok olduğu, çamur veya enkazla kaplandığı alanlarda hızlı intikal sağlar. Sessizlik: Elektrikli motoru sayesinde düşman termal ve akustik (ses) dinleme cihazlarına yakalanmadan hareket edebilir. Küçük Grupların Operasyonları: Keşif, sabotaj veya yaralı tahliyesi yapan küçük askeri timlerin (kamikaze İHA operatörleri dahil) fark edilmeden hedefe ulaşmasını kolaylaştırır.

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Türkiye'den peynir ekmek gibi SİHA alıyordu: Ukrayna Wolfstorm'u sahaya sürdü - Resim: 5

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Savunma Kuvvetleri’nin bu yıl içinde toplamda 1500 adet civarında (rekor sayıda) motosiklet teslim alacağını duyurdu. Bu dev tedarik sürecinde altı farklı yerli ve yabancı şirket rol alıyor. Bakanlık, ihaleye aynı anda 6 farklı şirketin dahil edilmesiyle oluşan rekabet ortamı sayesinde, sözleşme bedelinde yaklaşık 12 milyon grivna (yaklaşık 300 bin dolar) tasarruf sağlandığını ve bütçenin korunduğunu vurguladı.

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