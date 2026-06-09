Türkiye'den peynir ekmek gibi SİHA alıyordu: Ukrayna Wolfstorm'u sahaya sürdü

Motosikletler, şu anda Ukrayna cephesinde pikap araçlar (pick-up) ile birlikte en çok talep edilen ve kritik öneme sahip taşıtların başında geliyor. Askeri uzmanlar, elektrikli motosikletlerin cephedeki avantajlarını şu şekilde sıralıyor: Yüksek Mobilite ve Hız: Yolların tamamen yok olduğu, çamur veya enkazla kaplandığı alanlarda hızlı intikal sağlar. Sessizlik: Elektrikli motoru sayesinde düşman termal ve akustik (ses) dinleme cihazlarına yakalanmadan hareket edebilir. Küçük Grupların Operasyonları: Keşif, sabotaj veya yaralı tahliyesi yapan küçük askeri timlerin (kamikaze İHA operatörleri dahil) fark edilmeden hedefe ulaşmasını kolaylaştırır.