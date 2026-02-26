Yarışma, farklı coğrafyalarda konumlanacak özgün yaşam alanları tasarlamayı hedeflerken; sürdürülebilirlik, doğayla bütünleşme ve esnek kullanım senaryoları gibi kriterleri ön planda tutuyor.
Türkiye’den küresel tasarım sahnesine: NOT A HOTEL 2026’da güçlü katılım
Japonya merkezli yenilikçi konaklama markası NOT A HOTEL tarafından düzenlenen NOT A HOTEL Design Competition 2026, bu yıl da uluslararası ölçekte büyük ilgi gördü. Mimarlık ve tasarım dünyasının dikkatle takip ettiği yarışmaya Türkiye’den çok sayıda proje katılım sağladı.Mehmet Ertaş
Türkiye’den başvuran ekipler ise özellikle çağdaş mimari dili yerel malzeme kullanımı ve kültürel referanslarla harmanlayan projeleriyle öne çıktı.
Katılımcı projelerde Ege ve Akdeniz kıyılarına özgü doğal peyzajdan ilham alan tasarımlar dikkat çekerken, bazı ekipler Kapadokya ve Karadeniz coğrafyasına gönderme yapan kavramsal yaklaşımlar geliştirdi.
Modüler yapı sistemleri, karbon ayak izini azaltan çözümler ve kullanıcı deneyimini merkeze alan planlama stratejileri projelerin ortak özellikleri arasında yer aldı.
Türkiye’den katılımın artması, genç mimar ve tasarımcıların uluslararası platformlarda daha görünür hale geldiğini gösteriyor.
Yarışmanın sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Türk ekiplerin global tasarım sahnesindeki konumunun daha da güçlenmesi bekleniyor.