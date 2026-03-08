ABD, İsrail ve İran hattında başlayan savaşın şiddeti giderek büyüyor. Çıkan savaş bölgeye sıcak çatışmaya doğru evrilirken, Türkiye, Kıbrıs'taki stratejik güvenliği yükseltmek için kritik bir adım attı.

Bölgedeki karşılıklı saldırılar devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğini sağlamak için Türk savaş uçaklarının adaya gönderileceği duyuruldu.

YARIN SABAH 6 ADET F-16 KONUŞLANDIRILACAK

KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye'nin yarın sabah saatlerinden itibaren KKTC'ye 6 adet F-16 savaş uçağı sevk edeceğini açıkladı. Bu sevkiyatın tamamen bölgedeki güvenlik risklerine karşı bir önlem olduğuna dikkat çeken Meşeli, operasyonun sivil uçuş trafiğini etkilemeyeceğini ifade etti.

MSB DÜN AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları dün gerçekleştirdikleri açıklamada, son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için adaya F-16 savaş uçaklarının konuşlandırılmasının değerlendirildiğini ifade etmişti.

Bakanlık kaynakları, "Son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" sözlerini sarf etmişti.