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Kaynak: Haber Merkezi

Karadeniz'de, Romanya'nın Köstence şehri açıklarında seyrini devam ettiren bir ticari gemi İHA saldırısına uğradıktan sonra battı.

TÜRKİYE’DEN KALKAN GEMİYE İHA SALDIRISI

Türkiye'nin Ereğli limanından Romanya'nın Sulina limanına demir malzeme taşıyan Komor Adaları bayraklı "KHORYV" (IMO 8138712) adlı gemi, kıyıdan yaklaşık 13 deniz mili mesafede hedef alındı.

Saldininin ardından alabora olan gemideki 13 mürettebattan birinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

3 PERSONEL KAYIP, ARAMA YAPILAMIYOR

Romanya Denizcilik Otoritesi, gemide 10 Ukrayna ve 3 Azerbaycan vatandaşı olmak üzere 13 personelin görev yaptığını duyurdu.

Romanya Sağlık Bakanlığı ise resmi bilançoya göre 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 personelin yaralandığını ve 3 mürettebatın kayıp olduğunu açıkladı.

Geminin batmasıyla denize düşen 9 personelin, yakınlardaki başka bir ticari gemi tarafından sudan çıkarılarak kurtarıldığı ifade edildi. Olaydan sonra Romanya makamları bölgede geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlattı.

Çalışmalara Sınır Polisi botlarının yanı sıra Romanya Denizde İnsan Hayatını Kurtarma Ajansı (ARSVOM) bünyesindeki Artemis gemisi dahil edildi.

Bölgeye yönlendirilen Black Hawk tipi bir helikopter ise yoğun yağış ve elverişsiz hava şartları sebebiyle operasyon alanına ulaşamadı.

DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Yaşanan ölümcül saldırıdan sonra açıklama yapan Romanya Dışişleri Bakanı, olayın uluslararası hukuka ve seyrüsefer serbestisine doğrudan bir saldırı olduğuna vurgu yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

“66-Bugün Köstence 'nin yalnızca 13 deniz mili açığında bir ticari

gemiye düzenlenen, bir denizcinin ölümüne ve diğerlerinin yaralanmasına yol açan ölümcül saldırı; uluslararası hukukun ve seyrüsefer serbestisinin bariz bir ihlalidir."

"Romanya Sahil Güvenliği kurtarma operasyonlarımı sürdürürken, kurbanın ailesine başsağlığı diliyorum. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yasa dışı saldırganlık savaşı tırmanmaktadır ve bu durum Karadeniz'deki ticaret gemilerinin seyrüseferini doğrudan etkilemektedir."

"Bu, hem bölgesel hem de küresel güvenliğe yönelik doğrudan bir tehdittir. 20 Ekim NAC toplantısında kararlaştırılan ek gözetleme kabiliyetlerini hızlandırmak için Bulgaristan ve Türkiye de dahil olmak üzere NATO müttefikleriyle yakın koordinasyon halindeyiz."