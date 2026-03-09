Türkiye'den İspanya'ya selam: Köklü futbol takımı tarihi maçta şov yaptı

Yeniçağ Gazetesi
09 Mart 2026 Pazartesi
TFF 3. Lig’de zirve mücadelesi veren kırmızı-siyahlı ekip, sahasında ağırladığı Bornova 1877 Sportif Yatırımlar’ı 7-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etti. Kırmızı-siyahlı ekibin bando takımı ise dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisinin müziğiyle yaptığı tribün şovuyla maça damga vurdu.

İbrahim Doğanoğlu
TFF 3. Lig’in kritik haftasında Eskişehirspor, Fethi Heper Stadyumu’nda oynanan Bornova 1877 maçında adeta gol olup yağdı.

Karşılaşmanın başlama düdüğünden itibaren oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi ekip, 90 dakika sonunda sahadan 7-0’lık galibiyetle ayrılarak taraftarına bayram havası yaşattı.

Tribünlerde İspanya Rüzgarı
Maçın skorunun yanı sıra tribünlerde yaşananlar da dikkat çekti. Son dönemde sosyal medyada popülerleşen “Türkiye–İspanya kardeşliği” akımına kayıtsız kalmayan Eskişehirspor taraftarları, bu dostluğu tribünlere taşıdı.

Eskişehirspor’un simgelerinden biri olan bando takımı, dünya çapında popüler olan La Casa de Papel dizisiyle özdeşleşen Bella Ciao müziğini Eskişehirspor marşına uyarladı.

Tribünlerdeki binlerce taraftar da marşa hep bir ağızdan eşlik etti.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden köklü takım, ligde çıktığı 11 maçı da kazanarak harika bir seri yakaladı.

Kıran kırana geçen grupta Eskişehirspor, Kütahyaspor'un en yakın takipçisi konumunda bulunuyor.

Eskişehirspor, ligde bir sonraki maçta Söke 1970 ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA
