Sağlık kuruluşlarından temin edilen yardım malzemeleri, Van İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Farklı illerden toplanan ilaç ve ekipmanlar kolilenerek tırlara yüklendi.

VAN’DAN YOLA ÇIKTI

Başta Van olmak üzere çeşitli illerdeki sağlık kurumlarından temin edilen ilaç, serum, sarf malzemeleri, tıbbi cihazlar, sedyeler ve oksijen tüpleri yardım kapsamında hazırlandı.

Üç tırdan oluşan konvoy Van’dan hareket etti.

SINIRI 5 SAATTE AŞTI

Yaklaşık 5 saatlik yolculuğun ardından tırlar, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısı’na ulaştı. Burada yapılan resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından yardım yüklü araçlar İran’a geçiş yaptı.

Sevkiyatla birlikte bölgeye tıbbi destek sağlanması hedeflenirken, gönderilen malzemelerin sağlık hizmetlerinde kullanılacağı belirtildi.