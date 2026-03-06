İran'a açılan savaş yeni bir göç hareketinin doğabilir endişesini yarattı. İran’daki savaşın devam etmesi hâlinde büyük bir göç dalgası yaşanması kuvvetle ihtimal görülürken diplomatik yazışmalara göre Avrupa, 2015’e benzer bir hareketlilik ihtimalini değerlendiriyor. Mevcut tabloda milyonlarca Suriyeli ve Afgan'ın yükünü çeken Türkiye ise, İran ile komşu olmasından dolayı göç endişesinin en yüksek olduğu ülkelerin başında geliyor.

Ancak Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda bugün endişelerin aksi yönünde bir tablo gözlemlendi. Son duruma göre Türkiye'den İran'a gidişlerde artış yaşanıyor. Türkiye’nin İran’a açılan önemli sınır kapılarından biri olan Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan ülkelerine giden İranlılar Türkiye’ye gezmek amacıyla geldiklerini ancak savaşın başlaması nedeniyle dönüş yaptıklarını dile getirdi.

"ÖNCE VATANIM"

Ülkesine destek olmak istediğini dile getiren başka bir İranlı ise "Memleketimize, insanlarımıza zarar veriyorlar. Şimdi onların yanında olmak istiyorum. Elimden geldiğince ülkeme yardım etmek istiyorum. Önce vatanım ve toprağım" ifadelerini kullandı.

İran’da internet kesintileri nedeniyle yeterli bilgi alamadıklarını söyleyen İranlı şahıs, ülkelerine dönerek gelişmeleri yerinde takip etmek istediklerini de kaydetti.

"İRAN'DA ASKERE GİDECEĞİM"

Savaş nedeniyle planladığından daha erken döndüğünü belirten bir başka İranlı ise askerlik görevini yerine getirmek istediğini belirterek, "Savaş için biraz erken döndük. Ülkemize destek olmak için gidiyoruz. Orada büyüdük. Ben gidince askere gideceğim. Zaten askerlik zamanım geldi. İran’da iki yıl askerlik yapılıyor. Ülkeme destek vermek için elimden ne gelirse yaparım" diye konuştu.

İstanbul’dan Van’a gelerek sınır kapısından ülkesine dönmeye çalışan bir İranlı da İran’daki bazı kentlerin hedef alındığını belirterek, "Salmas’ı da vurdular. Bu yüzden biz de dönüyoruz" dedi.