Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Türkiye'den insani yardım taşıyan uçaklar, Venezuela'daki Simon Bolivar Havalimanı'na ulaştı. Yardım malzemelerini Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu ile Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil birlikte karşıladı.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Büyükelçi Karamanoğlu, Türkiye'nin yaşadığı iki büyük depremin ardından Türk kurumlarının yoğun bir çaba ortaya koyduğunu belirtti.

Türk arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık iki hafta boyunca büyük fedakârlıkla görev yaptığını ifade eden Karamanoğlu, Venezuela makamları ile halkının ekiplerin çalışmalarını takdirle karşıladığını söyledi. Yerel basında da Türk ekiplerinin profesyonelliği ve özverisinin öne çıkarıldığını dile getiren Karamanoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı, AFAD, UMKE ve Türk Kızılayı personeline teşekkür etti.

Karamanoğlu, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Venezuela'nın Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri göndererek dayanışma sergilediğini hatırlattı. Venezuelalı ekiplerin görevlerini başarıyla tamamladığını belirten Karamanoğlu, onları ülkelerine götürmek üzere gelen iki Türk uçağının aynı zamanda yaklaşık 30 ton insani yardım malzemesini Venezuela'ya ulaştırdığını ifade etti.

Türkiye'nin yeni yardım sevkiyatına ilişkin bilgi veren Karamanoğlu, AFAD tarafından gönderilen 275 büyük çadırın yanı sıra çadır kentlerin kurulmasına yönelik ekipmanlar ile yaklaşık 7 ton tıbbi malzeme ve ilacın da Venezuela'ya teslim edildiğini söyledi. Daha önce AFAD, TİKA ve Türk Kızılayı aracılığıyla da çeşitli yardımlar yapıldığını anımsatan Karamanoğlu, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de Venezuela halkının yanında olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ise Türkiye'nin gösterdiği dayanışmanın ülkesi için büyük önem taşıdığını belirtti. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez adına teşekkürlerini ileten Gil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk hükümetine, Türk halkına, Büyükelçi Naci Aydan Karamanoğlu'na ve afetin ilk anlarından itibaren sürekli temas halinde olduğu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a şükranlarını sundu. Türkiye'nin, felaketin hemen ardından destek veren ilk ülkeler arasında yer aldığını dile getirdi.

Gil, daha önce sahada görev yapan arama kurtarma ekiplerine Geçici Devlet Başkanı Rodriguez tarafından "Venezuela Kahramanları Nişanı" verildiğini de hatırlattı. Afet müdahale sürecinde görev alan Türk ekiplerinin üstün gayret gösterdiğini belirten Gil, kendilerine duydukları minnettarlığı ifade ederek, yeni insani yardım sevkiyatını da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Bundan sonraki önceliğin yeniden inşa çalışmalarına odaklanmak olduğunu kaydetti.

Karşılama törenine, Venezuela'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar'ın yanı sıra AFAD ve UMKE yetkilileri de katıldı.

Türkiye'nin gönderdiği yardım kapsamında İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından temin edilen 275 çadır ile Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan 7 ton tıbbi malzeme dahil olmak üzere toplam 30 ton insani yardım Venezuela'ya ulaştırıldı.

Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) verilerine göre Venezuela'da 24 Haziran'da yalnızca 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki şiddetli deprem meydana geldi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ise 26 Haziran'da yaptığı değerlendirmede, depremlerin neden olduğu fiziksel hasarın yaklaşık 6,7 milyar dolar seviyesinde olduğunu açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, can kaybı ve yaralı sayısının artabileceği yönündeki endişeler devam ediyor.