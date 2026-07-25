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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Ankara’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi’ne katılan ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD’ye dönüşte Air Force One uçaklarında yaşanan değişikliğin perde arkası açığa çıktı.

New York Times’ın haberine göre, uçakların son anda değiştirilmesindeki temel etkenin, İran'a bağlı unsurlardan kaynaklanan "ciddi ve güvenilir" tehlike algısı olduğu bildirildi.

ÖNLEM OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ!

Değişiklik, başkanın güvenliğini sağlamak amacıyla alınan olağanüstü bir önlem olarak değerlendirildi.

İSTİHBARATI İSRAİL VERMİŞ!

Söz konusu istihbaratın ABD’de, İsrail tarafından verildiği belirtilirken bu istihbaratı paylaşması, iki ülke arasındaki koordinasyonun bir parçası olarak görülmüştü.

ABD'Lİ YETKİLİLERİN İSRAİL ENDİŞESİ!

Fakat yaşanan olayın ardından bazı Amerikalı yetkililer, İsrail'in bu bilgiyi paylaşma amacının sadece güvenlik değil, aynı zamanda ABD'nin karar alma süreçlerini etkileyerek İran'a karşı yeniden büyük çaplı bir savaşa dönülmesini sağlamak olduğu endişesini ifade etti. Yetkililer, bu hamlenin Washington'u daha sert bir tutuma itmeye yönelik olabileceği ne yönelik uyardı.