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İngiltere’nin önde gelen takviye edici gıda ve vitamin üreticilerinden Vitabiotics, uluslararası pazarlardaki yeniden yapılanma adımları kapsamında Türkiye operasyonunu devretti. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye pazarında faaliyet gösteren şirket, 2026 yılının Ocak ayı itibarıyla Türkiye’deki tüm operasyonlarını Romanya merkezli ilaç grubu Mediplus’a teslim etmişti.

Bu kez Vitabiotics'i ABD merkezli özel sermaye fonu Bain Capital'e yaklaşık 900 milyon sterlin karşılığında devretti.

KÜRESEL MARKALAR VE ÜNLÜ YÜZLER

Bünyesinde Perfectil, Pregnacare ve Wellwoman gibi dünyaca tanınan markaları barındıran Vitabiotics, Birleşik Krallık pazarının en büyük oyuncuları arasında yer alıyor. Küresel ölçekte güçlü bir pazarlama ağına sahip olan şirketin marka elçileri arasında David Gandy, Tess Daly ve Davina McCall gibi dünyaca ünlü isimler bulunuyor.

"BİR AİLE ŞİRKETİNDEN DÜNYA MARKASINA DÖNÜŞTÜK"

2017-2021 yılları arasında BBC’nin popüler girişimcilik programı Dragons' Den’de ekran yüzü ve yatırımcı olarak yer alan Vitabiotics CEO’su Tej Lalvani, satış hamlesinin şirket için yeni bir milat olduğunu vurguladı. Lalvani, sürece ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Babamın bilimin ve beslenmenin gücüyle günlük yaşamı iyileştirme vizyonunu büyütme fırsatı bulduğum için büyük bir minnettarlık duyuyorum. Olağanüstü ekibimizle birlikte Vitabiotics'i mütevazı bir İngiliz aile şirketinden, dünyanın en güvenilen vitamin ve sağlık markalarından birine dönüştürdük."

94 YAŞINDAKİ KURUCU ONURSAL BAŞKAN KALACAK

Şirketin temelini 1971 yılında atan ve bugün 94 yaşında olan Prof. Kartar Lalvani, gerçekleşen devir işlemlerinin ardından grubun Onursal Başkanı olarak görevini sürdürecek. Satış sürecinden elde edilen gelirden Lalvani Ailesi de pay alırken, devrin ardından markanın uluslararası pazarlardaki büyüme stratejisine odaklanacağı belirtiliyor.