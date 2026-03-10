Bulgaristan-Türkiye sınırı Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Malko Tırnovo Sınır Kapısı’nda, Bulgaristan’a giriş yapmak isteyen 41 yaşındaki Alman vatandaşının kullandığı otomobilde yapılan kontrolde, iki koltuk arasında gizlenmiş bir yabancı uyruklu genç tespit edildi. Araç sürücüsünün eşyalarıyla üzeri örtülen kaçak yolcunun sınır kontrolünden kaçırılmaya çalışıldığı belirlendi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bir diğer olayda ise, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın diğer tarafında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda Bulgaristan’a giriş yapmak üzere gelen bir otobüste yapılan denetimde 2 yolcu Fransız pasaportu ibraz etti. Sınır polisinin belgeler üzerinde yaptığı detaylı inceleme sonucunda pasaportların sahte olduğu belirlendi. Yabancı uyruklu 2 kadın, Svilengrad sınır polisi ekiplerince gözaltına alındı. Her iki olayla ilgili hızlı soruşturma başlatıldığı ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.