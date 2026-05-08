Anneler Günü heyecanıyla hareketlenen çiçekçilik sektörü, üretim tesislerinden dünya pazarına uzanan yoğun mesaisini başarıyla tamamladı. Seralarda hummalı çalışmalarla hazırlanan rengarenk çiçekler, hem yurt içindeki mezatlara hem de Avrupa’nın dört bir yanına ulaştırıldı.

İHRACAT REKORU: 80 MİLYON DAL ÇİÇEK

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, Anneler Günü kapsamında gerçekleştirilen sevkiyatlara dair bilgiler paylaşıldı. Geçen yıla oranla taleplerin belirgin şekilde arttığını vurgulayan Yılmaz, sektörün oldukça verimli bir sezon geçirdiğini belirtti.

Avrupa ülkelerine toplamda 80 milyon dal çiçek ihraç edildi. Bu dev sevkiyatın parasal karşılığı yaklaşık 12 milyon dolar seviyesine ulaştı.

SEKTÖRÜN EN HAREKETLİ DÖNEMİ

Anneler Günü'nün sektör için en kritik özel günlerden biri olduğunu ifade eden İsmail Yılmaz, seralardan toplanan her bir çiçeğin büyük bir titizlikle paketlenerek yola çıktığını kaydetti. Hem dış pazarda hem de iç pazarda artan talepler, Türk çiçekçilik sektörünün küresel rekabetteki gücünü bir kez daha kanıtladı.