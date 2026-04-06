Türkiye’den Avrupa’ya 4 bin euro maaş garantili istihdam: Başvuru detaylar belli oldu

Edirne, gastronomi dünyasına sadece yetenekli eller değil, aynı zamanda uluslararası kariyer kapıları da kazandırıyor. Nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak adına hayata geçirilen Edirne Şef Akademi, çıtayı bir üst seviyeye taşıyarak kursiyerlerine yurt dışı istihdam garantili aşçılık eğitimi sunmaya başladı.
Derleyen: Süleyman Çay
Eğitim sonrası istihdama dahil edilen aşçıların Avrupa ortalama maaşları 4 bin Euro üzerinde başlıyor. Daha önce mezunlarını Trakya bölgesindeki işletmelere yerleştiren akademi, yeni dönemde rotayı sınır ötesine, Bulgaristan’a çevirdi.
Akademi ile Bulgaristan arasındaki iş birliği, bölgedeki kalifiye mutfak personeli ihtiyacından doğdu. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan şef adayları, Bulgaristan’ın Burgaz kentindeki anlaşmalı restoranlarda doğrudan işbaşı yapacak.
PROGRAMIN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI:
Eğitim Süresi: 12 hafta boyunca toplam 450 saatlik yoğun program.
İçerik: Hem teorik bilgiler hem de profesyonel mutfak uygulamaları.
Resmi Süreç: Kursiyerlerin çalışma izinleri, göç dairesi başvuruları ve konsolosluk işlemleri akademi ve ilgili ticaret odaları koordinasyonunda yürütülüyor.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası AB ve Dış İlişkiler Müdürü Güliz Elif Yardımcı, projenin geldiği noktadan gurur duyduklarını belirtti.
Yardımcı, yurt dışındaki partnerlerin projeyi örnek göstererek talepte bulunduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Gençlerimizin kariyer planlamasına uluslararası bir boyut kazandırmak bizi çok memnun ediyor. Burgaz Ticaret Odası ve Bulgaristan Konsolosluğu ile resmi süreçleri başlattık; gençlerimizin hayatında yeni bir sayfa açıyoruz."
GLOBAL MUTFAKLARDA MAAŞ SKALASI GÖZ DOLDURUYOR
Bu eğitimlerden mezun olup yurt dışına açılan şefleri, oldukça tatmin edici kazanç imkanları bekliyor. Sektördeki güncel verilere göre yurt dışındaki aşçı maaşları şu seviyelerde seyrediyor:
|
Bölge / Ülke
|
Ortalama Maaş Seviyesi
|
Avrupa Genel
|
4.000€ – 7.000€
|
Almanya (Başlangıç)
|
2.500€ – 3.300€
|
ABD (Yıllık)
|
~55.000$