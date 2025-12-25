Türkiye'de 2026 yılında uygulanacak olan asgari ücret 28 bin 75 lira olarak açıklandı. Bu rakam Türk - İş'in 29 bin 828 lira olarak açıkladığı açlık sınırının altında. Asgari ücretin, açlık sınırının altında açıklanması ise cumhuriyet tarihinde bir ilk oldu.

Emekli, memur Ocak ayında gelecek olan zamma gözünü dikerken ürün ve hizmelere gelecek zamlarla maaşlarında yeniden erimesi bekleniyor.

Hal böyleyken tepki çeken haber Resmi Gazete'den geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türk Hava Yolları (THYAO), değeri 11.9 milyon dolar olarak hesaplanan ve uçuşa uygun durumdaki bir uçağını Arnavutluk Cumhuriyeti’ne bağışlama kararı aldı. Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında yapılan hibe protokolü, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

11,9 MİLYONLUK HEDİYE

Söz konusu anlaşmada, hibenin iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve yakın işbirliğinin pekiştirilmesini hedeflediği ifade edildi. Bu çerçevede THY, envanterinde bulunan ve uçuşa elverişli olan uçağın mülkiyetini Arnavutluk tarafına devredecek.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, hibe kapsamında verilecek uçağın piyasa değeri 11.9 milyon dolar olarak açıklandı.