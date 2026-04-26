Türkiye’nin otomotiv ihracatında önemli paya sahip binek otomobil satışları, yılın ilk çeyreğinde 72 ülke, özerk ve serbest bölgeye ulaştı.

Ocak-Mart döneminde toplam 2 milyar 814 milyon 245 bin dolarlık binek otomobil ihracatı gerçekleştirildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3’lük bir düşüşe işaret etti. Geçen yıl aynı dönemde ihracat 3 milyar dolar seviyesindeydi.

Binek otomobiller, toplam 9 milyar 895 milyon dolarlık otomotiv ihracatının yüzde 28,4’ünü oluşturarak sektörün en önemli kalemlerinden biri olmaya devam etti.

EN FAZLA İHRACAT FRANSA’YA YAPILDI

İlk çeyrekte en fazla binek otomobil ihracatı Fransa’ya gerçekleştirildi. Bu ülkeye yapılan satışlar yüzde 8 düşüşle 493 milyon 428 bin dolara geriledi.

İspanya ise yüzde 10’luk artışla ikinci sırada yer aldı. Bu ülkeye ihracat 431 milyon 686 bin dolara ulaştı. İtalya 339 milyon 311 bin dolarla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Slovenya’ya ihracat yüzde 5,9 artarak 236 milyon 372 bin dolara yükselirken, Birleşik Krallık’a 224 milyon 363 bin dolarlık satış yapıldı. Almanya’ya ihracat ise 211 milyon 719 bin dolar olarak kaydedildi.

AVRUPA PAZARI AĞIRLIĞINI KORUYOR

Polonya’ya ihracat yüzde 3 artışla 174 milyon 848 bin dolara çıkarken, Belçika, Yunanistan ve Portekiz de en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldı.

Binek otomobil ihracatında ilk 10 ülkenin 9’unun Avrupa Birliği ülkesi olması, sektörün Avrupa pazarına olan güçlü bağımlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Öte yandan, geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Libya’ya bu yıl 14 milyon 197 bin dolarlık, Estonya’ya ise 4 milyon 677 bin dolarlık binek otomobil satışı gerçekleştirildi.