Anasayfa Gündem Türkiye'den 2 bin kilometre menzilli füze: İran'a saldırılar sonrası harekete geçildi

Türkiye'den 2 bin kilometre menzilli füze: İran'a saldırılar sonrası harekete geçildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin savunma alanındaki dev hamlesini kamuoyu ile paylaştı.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Türkiye'den 2 bin kilometre menzilli füze: İran'a saldırılar sonrası harekete geçildi - Resim: 1

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli’de gerçekleşen programda Türkiye’nin savunma sanayiinde uzun menzilli füze sistemleri ile entegre hava savunma projeleri üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Türkiye'den 2 bin kilometre menzilli füze: İran'a saldırılar sonrası harekete geçildi - Resim: 2

‘2 BİN KİLOMETRE MENZİLLİ FÜZELER GELİŞTİRİYORUZ’

2 bin kilometre menzilli füzeler geliştirdiklerini belirten Kacır, “Kendi hava sahamızı kendi imkânlarımızla koruyacağımız radar sistemleri, hava savunma sistemleri, sistemler sistemi Çelik Kubbe’yi geliştiriyoruz” sözlerini sarf etti.

Türkiye'den 2 bin kilometre menzilli füze: İran'a saldırılar sonrası harekete geçildi - Resim: 3

Türkiye’nin savunma sanayiinde yerlilik oranın yükseltme hedefi doğrultusunda kritik projeler içinde olduğunun altını çizen Kacır, uzun menzilli füze sistemlerinin geliştirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'den 2 bin kilometre menzilli füze: İran'a saldırılar sonrası harekete geçildi - Resim: 4

Savunma sanayiinde daha güçlü adımlar atılacağını ifade eden Kacır, gerçekleşen projelerin tamamlanmasıyla beraber Türkiye’nin caydırıcılık kapasitesinin yükseleceğini belirtti.

Türkiye'den 2 bin kilometre menzilli füze: İran'a saldırılar sonrası harekete geçildi - Resim: 5

‘KENDİ HAVA SAHAMIZI KORUYACAĞIMIZ SİSTEMLER GELİŞTİRİYORUZ’

“Kendi hava sahamızı kendi imkânlarımızla koruyacağımız sistemleri geliştiriyoruz” sözlerini sarf eden Kacır, savunma projelerinde dışa bağımlılığın düşürülmesinin temel hedeflerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'den 2 bin kilometre menzilli füze: İran'a saldırılar sonrası harekete geçildi - Resim: 6

Türkiye’nin geçmişte savunma alanında çeşitli ambargo ve kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığını belirten Kacır, bu süreçlerin yerli ve millî üretim kapasitesinin geliştirilmesini hızlandırdığını belirtti.

Türkiye'den 2 bin kilometre menzilli füze: İran'a saldırılar sonrası harekete geçildi - Resim: 7

Son senelerde insansız hava araçları, hava platformları ve hava savunma sistemleri alanında önemli projeler geliştirildiğini söyleyen Kacır, savunma sanayiindeki atılımların süreceğini belirtti.

Türkiye'den 2 bin kilometre menzilli füze: İran'a saldırılar sonrası harekete geçildi - Resim: 8

Türkiye'den 2 bin kilometre menzilli füze: İran'a saldırılar sonrası harekete geçildi - Resim: 9

Bakan Kacır’ın gerçekleştirdiği açıklamalar, Türkiye’nin uzun menzilli füze sistemleri ile katmanlı ve entegre hava savunma altyapısını eş zamanlı geliştirme stratejisini devam ettirdiğini ortaya koyuyor.

Türkiye'den 2 bin kilometre menzilli füze: İran'a saldırılar sonrası harekete geçildi - Resim: 10
Kaynak: Haber Merkezi
