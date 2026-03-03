Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli’de gerçekleşen programda Türkiye’nin savunma sanayiinde uzun menzilli füze sistemleri ile entegre hava savunma projeleri üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiğini duyurdu.
Türkiye'den 2 bin kilometre menzilli füze: İran'a saldırılar sonrası harekete geçildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin savunma alanındaki dev hamlesini kamuoyu ile paylaştı.Derleyen: Baran Yalçın
‘2 BİN KİLOMETRE MENZİLLİ FÜZELER GELİŞTİRİYORUZ’
2 bin kilometre menzilli füzeler geliştirdiklerini belirten Kacır, “Kendi hava sahamızı kendi imkânlarımızla koruyacağımız radar sistemleri, hava savunma sistemleri, sistemler sistemi Çelik Kubbe’yi geliştiriyoruz” sözlerini sarf etti.
Türkiye’nin savunma sanayiinde yerlilik oranın yükseltme hedefi doğrultusunda kritik projeler içinde olduğunun altını çizen Kacır, uzun menzilli füze sistemlerinin geliştirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.
Savunma sanayiinde daha güçlü adımlar atılacağını ifade eden Kacır, gerçekleşen projelerin tamamlanmasıyla beraber Türkiye’nin caydırıcılık kapasitesinin yükseleceğini belirtti.
‘KENDİ HAVA SAHAMIZI KORUYACAĞIMIZ SİSTEMLER GELİŞTİRİYORUZ’
“Kendi hava sahamızı kendi imkânlarımızla koruyacağımız sistemleri geliştiriyoruz” sözlerini sarf eden Kacır, savunma projelerinde dışa bağımlılığın düşürülmesinin temel hedeflerden biri olduğunu söyledi.
Türkiye’nin geçmişte savunma alanında çeşitli ambargo ve kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığını belirten Kacır, bu süreçlerin yerli ve millî üretim kapasitesinin geliştirilmesini hızlandırdığını belirtti.
Son senelerde insansız hava araçları, hava platformları ve hava savunma sistemleri alanında önemli projeler geliştirildiğini söyleyen Kacır, savunma sanayiindeki atılımların süreceğini belirtti.
Bakan Kacır’ın gerçekleştirdiği açıklamalar, Türkiye’nin uzun menzilli füze sistemleri ile katmanlı ve entegre hava savunma altyapısını eş zamanlı geliştirme stratejisini devam ettirdiğini ortaya koyuyor.