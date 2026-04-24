Dışişleri Bakanlığı, bazı yabancı yetkililerin 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamalara yönelik yazılı değerlendirmede bulundu.

Bakanlık açıklamasında, Güney Kafkasya’da son dönemde ortaya çıkan barış ve uzlaşı ikliminin, bölgenin iş birliği ve istikrar alanına dönüşmesini isteyen çevrelerin ortak iradesini yansıttığı belirtildi.

Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yayınladı:

"Güney Kafkasya’da ortaya çıkan barış ve uzlaşı iklimi, bölgenin bir iş birliği ve istikrar havzası haline gelmesini isteyenlerin, tarihten husumet üretmeye çalışan kesimlere verdiği güçlü bir cevaptır.

1915 olaylarına ilişkin tartışmada, tarafların, meselenin siyasi istismar konusu haline getirilmemesi gerektiği yönündeki tavrı nettir.

Buna karşılık, bazı üçüncü ülke siyasetçilerinin, meseleyi dar siyasi hesapları için kullanmaya çalıştıkları veya kendi sorumluluklarının üstünü örtmeye çabaladıkları da görülmektedir.

Yüzyıllar boyunca birlikte yaşama kültürünün en güçlü örneklerini barındıran ülkemiz, 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel bir zeminde incelenmesi amacıyla arşivlerini açmış ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiştir. Bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır.

Niyeti yapıcı olan üçüncü tarafları, ortak ve adil bir hafızaya ulaşmaya yönelik çabaları ve son dönemde gelişen yapıcı diyalog ortamını desteklemeye davet ediyoruz."