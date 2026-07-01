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Kaynak: AA

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon toplandı.

Toplantıda konuşan Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürü Çelebi Yılmaz, cezaevlerindeki doluluk oranı ve yaşam koşullarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında bugün itibarıyla 426 bin hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu belirterek, bunların yaklaşık yüzde 15'inin tutuklu, yüzde 85'inin ise hükümlü olduğunu söyledi.

Cezaevlerinde yatak yetersizliği bulunduğu yönündeki iddialara da yanıt veren Yılmaz, "Yatakta yatamayan hiçbir hükümlü ya da tutuklu bulunmuyor." dedi.

Sağlık hizmetlerinin düzenli şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Yılmaz, birçok cezaevinde aile hekimi bulunduğunu belirterek, ihtiyaç halinde hükümlü ve tutukluların aile hekiminin yönlendirmesiyle en kısa sürede üst basamak sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini kaydetti.

Su kullanımına ilişkin iddialara da değinen Yılmaz, cezaevlerinde her hükümlü ve tutukluya günlük 50 litre sıcak su ve 150 litre soğuk su sağlandığını söyledi.

Toplantıda ayrıca, alt komisyonun hazırlayacağı raporun redaksiyon yetkisiyle birlikte Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona sunulması oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının sonunda ise Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) tavsiye ve dostane çözüm kararlarını yüksek oranda uygulayan kurumlara plaket verildi.