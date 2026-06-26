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Türkiye pazarına yıllar önce Tekstilbank'ı satın alarak giriş yapan banka; bugüne kadar daha çok dev projelerin finansmanı, kurumsal krediler ve yatırımlar üzerine yoğunlaşmıştı. Alınan bu yeni kararla birlikte ICBC, bireysel bankacılıkta tamamen dijital odaklı bir hizmet anlayışına geçiş yapıyor.

YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Kendi logolu ATM'lerini kaldıran banka, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılarken mağdur olmamaları için mobil kullanımı teşvik eden alternatif bir model geliştirdi. Yeni dönemin detayları şu şekilde:

ICBC müşterileri, Türkiye genelindeki diğer tüm bankalara ait ATM cihazlarından nakit işlemlerini komisyon veya ek ücret ödemeden gerçekleştirmeye devam edebilecek.

Bu ücretsiz kullanım hakkından faydalanabilmenin temel koşulu, bankanın mobil uygulamasına giriş yapmak olarak belirlendi.

Müşteriler, ICBC mobil şubesine her giriş yaptıklarında, takip eden 30 gün boyunca tüm banka ATM'lerini ücretsiz kullanma hakkı kazanacak. Bu hakkın sürekliliği için uygulamaya ayda en az bir kez girilmesi gerekecek.

MÜŞTERİLERE SMS İLE BİLGİLENDİRME YAPILDI

Banka, yeni dönemi müşterilerine gönderdiği bir kısa mesajla duyurdu. Mesajda, 8 yıldır devam eden ücretsiz ortak ATM kullanımının yeni sistemle entegre edildiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Değerli müşterimiz, bankamız ATM'leri hizmetten kaldırılacaktır. 8 yıldır olduğu gibi Türkiye genelindeki tüm ATM'leri ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Mobil Şubemize her giriş yaptığınızda, 30 gün boyunca dilediğiniz tüm ATM'lerden ücretsiz işlem yapma ayrıcalığı kazanırsınız."