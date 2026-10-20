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Kaynak: Haber Merkezi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın açıkladığı verilere göre 2026 Eylül ayında ülke genelinde 61 bin 472 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 198 kişi hayatını kaybederken 38 bin 939 kişi yaralandı. Yılın ilk dokuz ayında ise toplam can kaybı 1.628’e ulaştı.

Trafik Başkanlığı, 2026 yılı Eylül ayına ve ilk 9 aylık döneme ilişkin ülke genelindeki kaza istatistiklerini yayımladı. Açıklanan veriler, trafikte yaşanan can kayıplarının ürkütücü boyutunu ve kazaların ardındaki ana kusur unsurlarını bir kez daha ortaya koydu.

Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin 2026 yılı Eylül ayı ve ilk 9 aylık toplam verileri açıklandı. İstatistikler, trafikte yaşanan can kayıpları ve kazalardaki ana kusur unsurlarını gözler önüne serdi.

Trafik Başkanlığı’nın raporunda göre, 2026 yılının Eylül ayında ülke genelinde toplam 61.472 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 53.044'ü yerleşim yeri içinde, 8.428'i ise yerleşim yeri dışında gerçekleşti.

· Ölümlü kaza sayısı: 172

· Yaralanmalı kaza sayısı: 27.736

· Maddi hasarlı kaza sayısı: 33.564

· Hayatını kaybeden sayısı (Kaza yerinde): 198

· Yaralı sayısı: 38.939

2026 Yılının Toplam Bilanço Tablosu

2026 yılı genelinde ise toplam kaza sayısı 519.454'e ulaştı. Yıl başından bu yana meydana gelen kazalarda kaza yerinde 1.628 kişi yaşamını yitirirken, 311.123 kişi de yaralandı.

2026 toplamındaki kazaların 1.365'i ölümlü, 218.389'u yaralanmalı, 299.700'ü ise maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti.

Kazalar En Çok "Yandan Çarpma" Şeklinde Gerçekleşti

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının oluş şekillerine bakıldığında, ilk sırada yandan çarpma yer aldı.

· Eylül 2026'da: Yandan çarpma (9.757), devrilme/savrulma/takla (4.499), yayaya çarpma (3.475) ve arkadan çarpma (3.320) öne çıkan kaza türleri oldu.

· 2026 Yılı Genelinde: Toplam 219.754 ölümlü/yaralanmalı kazanın 76.573'ü yandan çarpma, 33.599'u devrilme/savrulma/takla, 28.846'sı yayaya çarpma ve 25.711'i arkadan çarpma şeklinde gerçekleşti.

Ölümlü-yaralanmalı kazalara karışan araç sayısında ise 2026 yılı genelinde 119.886 kaza ile iki araçlı kazalar birinci sırada yer alırken, bunu 86.179 kaza ile tek araçlı kazalar izledi.

Kazaların En Büyük Nedeni: Sürücü Hataları

Trafik kazalarına neden olan kusur unsurları incelendiğinde, insan faktörünün ezici üstünlüğü dikkat çekti.

2026 yılında ölümlü ve yaralanmalı kazalara neden olan 260.784 kusur unsurunun 235.924'ü (yaklaşık %90'ı) sürücü kaynaklı olarak tespit edildi. Yayalar 19.383 kusur ile ikinci sırada yer alırken, araç kusurları 2.692, yolcu kusurları 1.549 ve yol kusurları 1.236 olarak kaydedildi.

Sürücülerin Yaptığı En Sık Hatalar:

1. Hızı şartlara uydurmamak: Eylül'de 10.861, yıl genelinde 86.675

2. Kavşak ve geçitlerde geçiş üstünlüğüne uymamak: Eylül'de 5.253, yıl genelinde 41.898

3. Arkadan çarpma: Eylül'de 3.010, yıl genelinde 23.214

4. Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak: Eylül'de 2.746, yıl genelinde 21.823

5. Doğrultu değiştirme (dönüş) kurallarına uymamak: Eylül'de 2.591, yıl genelinde 19.391

İllere Göre Kaza Dağılımında Metropoller İlk Sırada

Eylül 2026 verilerine göre iller arasındaki kaza sayılarında büyükşehirler başı çekti:

· İstanbul: 3.851 ölümlü/yaralanmalı kaza, 11 ölü, 4.679 yaralı

· Ankara: 1.729 ölümlü/yaralanmalı kaza, 8 ölü, 2.260 yaralı

· İzmir: 1.353 ölümlü/yaralanmalı kaza, 7 ölü, 1.743 yaralı

· Antalya: 1.362 ölümlü/yaralanmalı kaza, 8 ölü, 1.861 yaralı

· Gaziantep: 693 ölümlü/yaralanmalı kaza, 13 ölü, 1.003 yaralı

· Mersin: 785 ölümlü/yaralanmalı kaza, 12 ölü, 1.003 yaralı

https://www.trafik.gov.tr/istatistikler37