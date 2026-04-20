Antivirüs ve siber güvenlik şirketi Kaspersky'nin araştırmasına göre Türkiye'deki şirketlerin yüzde 55'inden fazlası, siber saldırı tehdidine karşı önlemleri güçlendirmek için iş ortakları ve tedarikçilerinin güvenliğine yatırım yapmaya olumlu bakıyor. Son bir yılda şirketlerin hemen hemen üçte biri tedarik zinciri saldırılarındaki artıştan etkileniyor. Dünyada her dört şirketten biri, güven ilişkisi istismarına dayalı bir saldırıyla hedef alınıyor.

ORTA DOĞU'DAKİ ŞİRKETLERDE GÜVENLİK ENDİŞESİ

Orta Doğu genelinde şirketlerin yüzde 71'i güvenlik maliyetlerini paylaşmaya olumlu bakıyor. Bu oran Suudi Arabistan'da yüzde 73'ü, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüzde 69'u ve Mısır'da yüzde 71'i buluyor. Tedarik zincirindeki resimlere karşı güvenlik şirketleri, firmalara organizasyonel önlemlerle güvenliklerini güçlendirmelerini öneriyor.

"YENİ ÖNLEMLER İŞ DÜNYASINA YAYILMALI"

Kaspersky Güvenlik Operasyonları Merkezi Başkanı Sergey Soldatov, yeni güvenlik yöntemlerinin tüm iş dünyasına yayılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'deki şirketlerin de yüzde 31'i, hali hazırda niyet aşamasını geçerek maliyetleri iş ortaklarıyla paylaşmaya başlamış durumda.