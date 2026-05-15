Türkiye’den ödüllü gazeteci Lizzie Porter, İstanbul’da yaptığı bir alışveriş sepeti ile Birleşik Krallıkta yer alan bir marketten yaptığı alışverişin toplam tutarını karşılaştırdı.

İstanbul'da bir sepet dolusu market malzemesinin artık Birleşik Krallık'dakinden daha pahalı olduğunu belirten Porter, iki online alışveriş sepetini karşılaştırdığını ifade ederek, biri İstanbul teslimatı için Carrefour'dan Birleşik Krallık’tan ise Sainsbury's'ten yaptığını yazdı.

İSTANBUL'DA MARKET SEPETİ BİRLEŞİK KRALLIĞI SOLLADI

Birleşik Krallık'ta 19 temel ürünün fiyatı toplam £44.53'e ulaştığını belirten ödüllü gazeteci, İstanbul'da 19 temel ürünün fiyatı toplam 4.425,18 TL yani bugünkü kura göre £71.99'a ulaştığını belirtti.

Porter, karşılaştırmayı mevcut en ucuz seçenekleri ve en benzer ürünleri/miktarları kullanarak yaptığını belirtti.

'ET VE KAHVE FİYATLARI TÜRKİYE'DE ÇOK YÜKSEK'

Türkiye'deki market sepetinin maliyetini gerçekten yukarı çeken birkaç ürün olduğunu belirten Porter, özellikle sığır eti ve hazır kahve fiyatlarının fahiş bir şekilde yüksek olduğunu, zeytinyağı gibi bazı ürünlerin ise Birleşik Krallık'takine yaklaşık aynı fiyatta olduğunu sözlerine ekledi.

Yumurta, süt ve soğan gibi bazı ürünlerin ise Türkiye'de epeyce daha ucuz olduğunu belirten ödüllü gazeteci, “Asıl yapmaya çalıştığım nokta Türkiye'nin enflasyonunun çılgınca olması, yaşam maliyetlerini birçok insanın kazandığından çok daha fazla seviyelere itmesi” ifadelerini kullandı.

Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın ise, Türkiye’den ödüllü yabancı muhabirin attığı twiti alıntılayarak, “Türkiye'de yaşamak dünya turu gibi. Fiyatlar Batı Avrupa, çalışma saatleri Güneydoğu Asya, hayat kalitesi Hindistan, asayiş Latin Amerika” ifadelerini kullandı.