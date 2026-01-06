Türkiye otomotiv pazarında uzun süredir en düşük fiyatlı model olma özelliğini taşıyan Hyundai i10 için yolun sonuna gelindi. Hyundai’nin resmi fiyat listelerinden fark edilmeden çıkarılan i10’un satışlarının fiilen durdurulduğu görülürken, markanın giriş seviyesindeki yeni modeli i20 oldu.

SESSİZCE KALDIRILDI

Hyundai Türkiye’nin resmi internet sitesinde yer alan “fiyat al” ya da “model fiyatları” bölümleri incelendiğinde, i10’un tanıtım sayfasının hâlen yayında olduğu ancak fiyat aşamasına gelindiğinde modelin listede yer almadığı dikkat çekiyor. Güncel fiyatlandırmada giriş segmentinde i20’nin öne çıkması, i10 için yeni araç satışlarının durdurulduğuna işaret ediyor.

STOK TÜKENDİ

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Hyundai bayilerinde i10 için artık yeni sipariş alınmıyor ve mevcut araç stoklarının da tükendiği belirtiliyor. Bazı bayilerde yalnızca önceki dönemlerden kalan sınırlı sayıdaki araçların satışta olduğu, yeni üretim ya da sevkiyat beklentisinin bulunmadığı ifade ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Hyundai cephesinden, i10’un Türkiye pazarından tamamen çekilip çekilmediğine dair henüz resmî bir açıklama yapılmış değil. Modelin global ürün gamında yer almaya devam etmesi ise, satışların durdurulmasının geçici bir planlama ya da strateji değişikliği olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

EN UYGUN FİYATLI SIFIR ARAÇLARDAN BİRİYDİ

Hyundai i10, son dönemde yaklaşık 1 milyon TL seviyesindeki başlangıç fiyatıyla Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobiller arasında yer alıyordu. Modelin satıştan çekilmesiyle birlikte, giriş seviyesindeki sıfır otomobil seçeneklerinin daha da sınırlı hale geldiği görülüyor.