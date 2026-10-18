Enerji alanında çalışmalar yürüten Ember’in analizi, Türkiye’de hızla büyüyen elektrikli araç filosunun akaryakıt ithalatı ve petrol tüketimi üzerindeki etkisini ortaya koydu. Ağustos 2026 verilerine göre Türkiye yollarında 444 bini tamamen elektrikli, 65 bin 100'ü şarj edilebilir hibrit olmak üzere toplam 509 bin elektrikli araç bulunuyor.

YILLIK TASARRUF 2,87 MİLYON VARİLE ULAŞTI

Ember’in hesaplamalarına göre mevcut elektrikli araç filosu sayesinde günde ortalama 8 bin varil petrolün tüketilmesi önleniyor. Bu miktarın 7 bin 470 varili tamamen elektrikli araçlardan kaynaklanıyor. Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar kabul edildiğinde günlük tasarruf 784 bin dolara, aylık tasarruf ise 23,5 milyon dolara ulaşıyor.

Yılda yaklaşık 2,87 milyon varil petrol tasarrufu sağlanırken, bunun Türkiye ekonomisine yıllık katkısı 286 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

10 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ SENARYOSU

Türkiye’nin geçen yılki toplam benzin ve motorin tüketimi yaklaşık 250,2 milyon varil oldu. Mevcut 509 bin araç, bu tüketimin yüzde 1,15'ini ikame ediyor. Filo büyüklüğü 1 milyona çıktığında önlenen yıllık petrol tüketiminin 5,64 milyon varile, yıllık tasarruf değerinin 564 milyon dolara, toplam tüketimdeki oranın ise yüzde 2,25'e yükseleceği hesaplanıyor. 2040 hedefi olan 10 milyon araçlık filoda ise önlenen yıllık tüketim 56,38 milyon varil, yıllık tasarruf 5,64 milyar dolar ve toplam tüketimdeki oran yüzde 22,53 olarak projeksiyonda yer alıyor.

ELEKTRİK ŞEBEKESİNE ETKİSİ VE PAZAR PAYI

Elektrikli araçların petrolü ikame ederken yarattığı elektrik talebi de analizde dikkate alındı. Türkiye’deki 509 binlik araç parkının yıllık elektrik ihtiyacı yaklaşık 1,25 TWh olarak hesaplanıyor. Bu miktar, Türkiye’nin 2026'nın ilk sekiz ayında ürettiği 248,43 TWh’lik toplam elektrik ve 149 TWh’lik yenilenebilir enerji üretimi yanında küçük bir paya karşılık geliyor.

Türkiye’de tescil edilen yeni otomobillerin yüzde 18,7'sini şarj edilebilir modeller oluşturuyor. Tamamen elektrikli otomobillerin satış payında yüzde 16,9 ile dünya genelinde 28. sırada yer alan Türkiye, Avustralya’yı geride bıraktı. Listede Birleşik Krallık yüzde 25,8, Almanya yüzde 24,7, Fransa yüzde 29,4 ve lider Çin yüzde 38,1 ile Türkiye’nin önünde bulunuyor.