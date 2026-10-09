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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Türkiye'nin kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'ne hazırlandığı dönemde, İngiliz The Guardian gazetesinin yayımladığı araştırma dikkat çekici bulgular ortaya koydu. Uydu verilerine göre Türkiye'deki bazı çöp depolama alanları, dünya genelindeki en büyük metan salımı kaynakları arasında gösterildi.

California Üniversitesi Los Angeles (UCLA) araştırmacılarının Carbon Mapper uydu verileri üzerinden yaptığı analizde İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya'daki bazı atık tesislerinde yüksek miktarda metan salımı belirlendi.

İSTANBUL'DAKİ TESİS DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmada İstanbul'un Silivri ilçesindeki çöp depolama tesisi öne çıktı. Tesisten saatte ortalama 7,4 ton metan yayıldığı belirtilirken, bu miktarın küresel ısınmaya etkisinin yaklaşık 1,5 milyon SUV aracın oluşturduğu etkiye eşdeğer olduğu hesaplandı.

Her gün yaklaşık 10 bin ton atığın işlendiği tesiste, organik maddelerin çürümesi sonucu ortaya çıkan metanın bir bölümünün atmosfere karıştığı aktarıldı.

İstanbul'un Şile ilçesindeki tesiste ise saatte yaklaşık 4 ton metan salımı tespit edildiği bildirildi.

KÖYLÜLER YILLARDIR KOKUDAN ŞİKÂYETÇİ

Silivri yakınlarındaki Yolçatı köyünde yaşayan vatandaşlar, çöp tesisinden yayılan ağır kokunun günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini anlattı.

Bölge sakinlerinden Kemalettin Özenç, özellikle rüzgârsız gecelerde kokunun dayanılmaz hale geldiğini ve yaz aylarında bile pencerelerini kapalı tutmak zorunda kaldıklarını söyledi.

İSTAÇ METAN SALIMINI DOĞRULADI

The Guardian'ın aktardığına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSTAÇ yetkilileri, tesiste metan salımı bulunduğunu kabul etti.

İSTAÇ yetkilisi Fatih Arslan, salımın bir bölümünün henüz kil tabakasıyla kapatılmamış atık alanlarından kaynaklandığını belirtti. Arslan, tesiste saatte yaklaşık 6 bin metreküp metanın yakalanarak enerji üretiminde değerlendirildiğini ifade etti.

COP31 ÖNCESİ METAN TARTIŞMASI

Araştırmanın yayımlanması, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 öncesinde metan salımının azaltılmasına yönelik çalışmaları yeniden gündeme getirdi.

Metan, karbondioksite kıyasla kısa vadede çok daha güçlü ısınma etkisine sahip bir sera gazı olarak biliniyor. Uzmanlar, özellikle atık depolama alanlarında gaz toplama sistemlerinin geliştirilmesi ve organik atıkların ayrıştırılması gerektiğini vurguluyor.

UCLA Stop Methane projesinin yöneticisi Cara Horowitz ise Türkiye'deki bazı tesislerde belirlenen salım miktarlarının küresel ölçekte bile son derece yüksek olduğunu ifade etti.

METAN SIZINTILARINA KARŞI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Carbon Mapper uzmanı Dr. Tia Scarpelli, tesislerde gaz toplama sistemlerinin bulunmasının tek başına yeterli olmadığını, sistemlerin verimli işletilmesi ve düzenli bakımının da büyük önem taşıdığını belirtti.

Araştırmacılar, organik atıkların çöp depolama alanlarına ulaşmadan ayrıştırılmasının metan salımını azaltabilecek etkili yöntemlerden biri olduğunu ifade etti.