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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’nin farklı bölgelerinde son dönemde sıklıkla görülen ve endişeye yol açan çekirge sürüleriyle ilgili uzmanlardan açıklama geldi. İklim koşulları ve hava hareketlerinin çekirge popülasyonunu doğrudan etkilediğini belirten Prof. Dr. Tolga Karaköy, mevcut durumun doğal süreçlerle bağlantılı olduğunu vurguladı.

POPÜLASYON ARTIŞININ ANA NEDENİ İKLİM FAKTÖRLERİ

Söz konusu çekirge türlerinin Türkiye coğrafyasında halihazırda varlığını sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. Karaköy, bu sene gözlemlenen belirgin yükselişin temelinde iklimsel değişikliklerin yattığını söyledi.

İklim koşullarına bağlı olarak canlıların besin bulma imkanlarının kolaylaştığının altını çizen Karaköy, bu durumun çekirgelerin daha hızlı çoğalmasına ve daha iri boyutlara ulaşmasına zemin hazırladığını sözlerine ekledi.

HAVA HAREKETLERİ FARKLI BÖLGELERDEN TAŞINMAYI TETİKLİYOR

Çekirgelerin ortaya çıkış kaynağı ve yayılım rotası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Karaköy, küresel ve bölgesel hava hareketlerinin bu süreçte önemli bir rol oynadığına vurgu yaptı.

Rüzgar ve hava akımları aracılığıyla farklı ülke ve bölgelerden de çekirge geçişlerinin yaşanabileceğini ifade eden Karaköy, mevcut popülasyonun hem yerli türlerin çoğalması hem de taşınmalar sonucu şekillendiğini ifade etti.

Öte yandan uzmanlar, söz konusu çekirge türlerinin insan sağlığı açısından herhangi bir tehdit oluşturmadığının altını çiziyor.