Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Türkiye'de yılın otomobili belli oldu: Otomotiv gazetecileri seçti

Türkiye'de yılın otomobili belli oldu: Otomotiv gazetecileri seçti

Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin (OGD) düzenlediği “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasında kazanan model belli oldu. Tasarım, güvenlik, sürüş deneyimi ve fiyat-performans gibi kriterlerde öne çıkan araç, jürinin oylarıyla yılın otomobili seçildi. İşte detaylar...

Kaynak: Diğer
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Türkiye'de yılın otomobili belli oldu: Otomotiv gazetecileri seçti - Resim: 1

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının sonuçları açıklandı.

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Türkiye'de yılın otomobili belli oldu: Otomotiv gazetecileri seçti - Resim: 2

Otomotiv sektörünün temsilcileri ve uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan jüri, finalist modelleri tasarım, sürüş deneyimi, güvenlik, verimlilik, fiyat-performans dengesi ve kullanıcı memnuniyeti gibi kriterler doğrultusunda değerlendirdi.

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Türkiye'de yılın otomobili belli oldu: Otomotiv gazetecileri seçti - Resim: 3

Titizlikle yürütülen puanlama sürecinin ardından yapılan oylamada rakiplerini geride bırakan model, “Türkiye’de Yılın Otomobili” unvanının sahibi oldu.

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Türkiye'de yılın otomobili belli oldu: Otomotiv gazetecileri seçti - Resim: 4

7 - BYD Sealion 7 - 1390 puan

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Türkiye'de yılın otomobili belli oldu: Otomotiv gazetecileri seçti - Resim: 5

6 - Hyundai Inster - 2000 puan

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Türkiye'de yılın otomobili belli oldu: Otomotiv gazetecileri seçti - Resim: 6

5 - Citroen C5 Aircross - 2190 puan

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Türkiye'de yılın otomobili belli oldu: Otomotiv gazetecileri seçti - Resim: 7

4 - Mercedes-Benz CLA - 2490 puan

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Türkiye'de yılın otomobili belli oldu: Otomotiv gazetecileri seçti - Resim: 8

3 - Togg T10F - 2550 puan

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Türkiye'de yılın otomobili belli oldu: Otomotiv gazetecileri seçti - Resim: 9

2 - BMW İX3 - 2770 puan

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Türkiye'de yılın otomobili belli oldu: Otomotiv gazetecileri seçti - Resim: 10

1 - Renault Clio - 3360 puan

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