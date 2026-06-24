Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının sonuçları açıklandı.
Türkiye'de yılın otomobili belli oldu: Otomotiv gazetecileri seçti
Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin (OGD) düzenlediği “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasında kazanan model belli oldu. Tasarım, güvenlik, sürüş deneyimi ve fiyat-performans gibi kriterlerde öne çıkan araç, jürinin oylarıyla yılın otomobili seçildi. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
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Otomotiv sektörünün temsilcileri ve uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan jüri, finalist modelleri tasarım, sürüş deneyimi, güvenlik, verimlilik, fiyat-performans dengesi ve kullanıcı memnuniyeti gibi kriterler doğrultusunda değerlendirdi.
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Titizlikle yürütülen puanlama sürecinin ardından yapılan oylamada rakiplerini geride bırakan model, “Türkiye’de Yılın Otomobili” unvanının sahibi oldu.
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7 - BYD Sealion 7 - 1390 puan
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6 - Hyundai Inster - 2000 puan
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5 - Citroen C5 Aircross - 2190 puan
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4 - Mercedes-Benz CLA - 2490 puan
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3 - Togg T10F - 2550 puan
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2 - BMW İX3 - 2770 puan
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1 - Renault Clio - 3360 puan
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