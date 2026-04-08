Beyşehir Gölü’nün kalbinde yer alan ve son yılların en sert kuraklık süreçlerinden birini geçiren Mada Adası, son günlerde etkili olan bereketli yağışlarla yeniden canlandı. Göl sularının çekilmesiyle karayla birleşme noktasına gelen ada, yağışların ardından eski ihtişamına kavuşmaya başladı. Türkiye’nin göl üzerindeki tek yerleşim alanı olma özelliğiyle bilinen bölgede, su seviyesindeki artış "can suyu" olarak nitelendirildi.

30 HANE, TEK BİR ADA: 200 YILLIK YÖRÜK GELENEĞİ

Beyşehir Gölü’ndeki 32 adadan en büyüğü olan Mada, Kumluca Mahallesi’ne ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 30 hanede 120 kişinin yaşamını sürdürdüğü adada, yaklaşık iki asırdır süregelen Yörük kültürü devam ediyor. Geçimlerini tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla sağlayan ada sakinleri, hayatlarını tamamen gölün sunduğu imkanlara göre şekillendiriyor.

"ENDİŞEMİZ AZALDI AMA TASARRUF ŞART"

Bölge sakinlerinden 57 yaşındaki çiftçi ve arıcı Abdil Honamlıoğlu, yaşanan değişimi şu sözlerle özetledi:

"Ciddi bir su çekilmesi vardı, bu durum hepimizi korkutuyordu. Son yağışlar ilaç gibi geldi, seviye yeniden yükseliyor. Ancak bu bizi rehavete sokmamalı. Suyu bilinçli kullanmak zorundayız. Özellikle tarımda damla sulama sistemine geçmek, gölümüzün geleceği için hayati önem taşıyor."

DOĞAL BİR MİRAS: MADA ADASI

Nadir doğal oluşumlar arasında gösterilen ve stratejik önemiyle dikkat çeken Mada Adası, sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda Türkiye'nin ekolojik mirasının önemli bir parçası. Yağışların devam etmesiyle birlikte hem ekosistemin korunması hem de ada halkının tarımsal faaliyetlerinin güvence altına alınması bekleniyor.