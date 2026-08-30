Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından önümüzdeki bir yıl içinde kullanıma sunulması planlanan "Yapay Zeka Hızlı Hat" uygulaması sayesinde, yapay zeka alanında faaliyet gösteren şirketler ve girişimler geliştirdikleri yeni teknolojilerin fikri mülkiyet haklarını daha hızlı güvence altına alabilecek. Bu adımın, yapay zeka ekosisteminde yatırımcılar için daha öngörülebilir bir ortam oluşturması hedefleniyor.

RİSK SEVİYESİNE GÖRE FARKLI EVALÜASYON VE KRİTERLER

Patent süreçlerinde hem vatandaşların hem de yatırımcıların mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla Avrupa Birliği'nin orantılı risk yaklaşımı dikkate alınarak Türkiye'ye özel bir yapay zeka hukuku ve etik çerçevesi hazırlanacak. Önümüzdeki bir yıl içinde yayımlanması hedeflenen risk rehberine göre projeler üç ana gruba ayrılacak:

Düşük Riskli Uygulamalar: Günlük ve basit uygulamalar için sade kontrol listeleri kullanılacak.

Orta Riskli Uygulamalar: Kısa form "Algoritmik Etki Değerlendirmesi" uygulanacak.

Yüksek Riskli Uygulamalar: Sağlık, eğitim, istihdam, sosyal yardım, kredi değerlendirme, biyometrik tanıma, kolluk ve adalet gibi alanlara yönelik kritik sistemler daha yoğun denetlenecek. Bu projelerde genişletilmiş "Algoritmik Etki Değerlendirmesi", kamuya açık özet "Model Kartı" ve denetleyici kurumlara sunulacak ayrıntılı teknik dosyalar zorunlu kılınacak.

VERİ KORUMADA AVRUPA STANDARDI HEDEFLENİYOR

Yeni dönemle birlikte Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK), Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile yapay zekaya özgü veri işleme senaryolarını kapsayacak şekilde uyumlaştırılması planlanıyor. Düzenleme doğrultusunda, yapay zeka modellerinin eğitimi esnasında kişisel verilerin kullanımı, otomatik karar verme mekanizmalarında açıklanabilirlik şartları ve verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin kurallar netlik kazanacak.