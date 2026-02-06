Türkiye’de yapay zeka yükselişi: 107 milyar saat ve 1 milyar 350 milyon dolar harcadı

OYUN DIŞI UYGULAMALAR OYUNLARI GEÇTİ

Bu yıl önemli bir eşik aşıldı: Oyun dışı mobil uygulamalara yapılan harcamalar 85.6 milyar dolar ile mobil oyunları geride bıraktı. Oyun dışı uygulamalarda en yüksek gelir ise üretken yapay zeka uygulamalarından geldi.

YAPAY ZEKADA HIZLI BÜYÜME

Türkiye’de yapay zeka uygulamalarının indirilme sayısı bir yılda 33.3 milyondan 82.9 milyona, harcama ise 15 milyon dolardan 50.2 milyon dolara yükseldi. Uzmanlara göre bu tablo, yapay zekanın mobil dünyadaki kalıcı yükselişini gösteriyor.