Türkiye’de mobil uygulama ekonomisi 2025’te rekor seviyelere ulaştı. Sensor Tower’ın yayımladığı State of Mobile 2026 raporuna göre, Türk kullanıcılar mobil uygulamalarda 107 milyar saat geçirdi ve 1.35 milyar dolar harcama yaptı. Yapay zeka uygulamaları ise hem kullanım süresi hem de gelirde hızlı yükselişiyle dikkat çekti.
Türkiye’de yapay zeka yükselişi: 107 milyar saat ve 1 milyar 350 milyon dolar harcadı
ABD merkezli Sensor Tower’ın State of Mobile 2026 raporuna göre küresel yapay zeka yükselişi Türkiye’ye de karşılık buldu. Yapay zeka uygulamalarında kullanım süresi ve harcama artarken, Türkiye’de mobil uygulamalara harcanan süre 107 milyar saate, toplam harcama 1 milyar 350 milyon dolara yükseldi.
TÜRKİYE’DE YAPAY ZEKAYA 926 MİLYON SAAT
Rapora göre Türkiye’de yapay zeka uygulamalarında geçirilen süre 926 milyon saat oldu. Bu rakamla yapay zeka, sosyal medya, mesajlaşma ve tarayıcıların ardından dördüncü en çok kullanılan kategori konumuna yükseldi. Yapay zeka uygulamalarına yapılan harcama ise 50.2 milyon dolar olarak hesaplandı. Kategorinin lideri ChatGPT oldu.
SOSYAL MEDYA ZİRVEDE
Türkiye’de mobil uygulama kullanımında aslan payı sosyal medyaya gitti. Toplam sürenin 61.8 milyar saati sosyal medya uygulamalarında geçti. Instagram kullanım süresinde lider olurken, harcamalarda TikTok öne çıktı. Sosyal medya, flört ve keşif uygulamalarına yapılan toplam harcama 297 milyon doları buldu.
KÜRESEL ÖLÇEKTE MOBİL EKONOMİ
Dünya genelinde 2025’te 149 milyar uygulama indirildi, uygulama içi harcamalar 167 milyar dolara ulaştı. Kullanıcılar mobil uygulamalarda toplam 5.3 trilyon saat geçirdi. ABD, 60 milyar dolarlık harcamayla liderliğini sürdürürken, yapay zeka uygulamalarına küresel ölçekte 4.33 milyar dolar harcandı.
OYUN DIŞI UYGULAMALAR OYUNLARI GEÇTİ
Bu yıl önemli bir eşik aşıldı: Oyun dışı mobil uygulamalara yapılan harcamalar 85.6 milyar dolar ile mobil oyunları geride bıraktı. Oyun dışı uygulamalarda en yüksek gelir ise üretken yapay zeka uygulamalarından geldi.
YAPAY ZEKADA HIZLI BÜYÜME
Türkiye’de yapay zeka uygulamalarının indirilme sayısı bir yılda 33.3 milyondan 82.9 milyona, harcama ise 15 milyon dolardan 50.2 milyon dolara yükseldi. Uzmanlara göre bu tablo, yapay zekanın mobil dünyadaki kalıcı yükselişini gösteriyor.
TÜRKİYE’DE EN ÇOK İNDİRİLEN YAPAY ZEKA UYGULAMALARI
ChatGPT
Google Gemini
Grok
Chatbot AI - Arama asistanı
DeepSeek
TÜRKİYE’DE EN ÇOK HARCAMA YAPILAN YAPAY ZEKA UYGULAMALARI
ChatGPT
Amar
Chatbot AI - Arama asistanı
Claude
Adobe Acrobat
TÜRKİYE’DE EN ÇOK İNDİRİLEN 10 UYGULAMA
ChatGPT
Temu
TikTok
e-Devlet Kapısı
Google Gemini
CapCut
Trendyol
Turk Telekom
Turkcell
TÜRKİYE’DE EN ÇOK İNDİRİLEN 10 E-TİCARET UYGULAMASI
Temu
Trendyol
Hepsiburada
Sahibinden
Dolap
Shein
Cepte Şok
Migros
Letgo
Trendyolmilla
TÜRKİYE’DE ELDE ETTİĞİ GELİRE GÖRE EN İYİ 10 UYGULAMA
TikTok
ChatGPT
YouTube
Azar
SUGO
Tinder
FaceApp
Google One
tabii
TÜRKİYE’DE EN ÇOK AYLIK AKTİF KULLANICIYA SAHİP 10 UYGULAMA
Google Chrome
YouTube
TikTok
Trendyol
Telegram
Google Messages
TÜRKİYE’DE EN ÇOK İNDİRİLEN 10 OYUN
PUBG Mobile
Subway Surfers
Block Blast!
101 Okey
Brawl Stars
Shawarma Legend
Super Bear Adventure
2-3-4 Player Mini Games
Hole.io
Hay Day