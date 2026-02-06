Yeniçağ Gazetesi
06 Şubat 2026 Cuma
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Teknoloji Türkiye’de yapay zeka yükselişi: 107 milyar saat ve 1 milyar 350 milyon dolar harcadı

Türkiye’de yapay zeka yükselişi: 107 milyar saat ve 1 milyar 350 milyon dolar harcadı

ABD merkezli Sensor Tower’ın State of Mobile 2026 raporuna göre küresel yapay zeka yükselişi Türkiye’ye de karşılık buldu. Yapay zeka uygulamalarında kullanım süresi ve harcama artarken, Türkiye’de mobil uygulamalara harcanan süre 107 milyar saate, toplam harcama 1 milyar 350 milyon dolara yükseldi.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Türkiye’de yapay zeka yükselişi: 107 milyar saat ve 1 milyar 350 milyon dolar harcadı - Resim: 1

Türkiye’de mobil uygulama ekonomisi 2025’te rekor seviyelere ulaştı. Sensor Tower’ın yayımladığı State of Mobile 2026 raporuna göre, Türk kullanıcılar mobil uygulamalarda 107 milyar saat geçirdi ve 1.35 milyar dolar harcama yaptı. Yapay zeka uygulamaları ise hem kullanım süresi hem de gelirde hızlı yükselişiyle dikkat çekti.

1 11
Türkiye’de yapay zeka yükselişi: 107 milyar saat ve 1 milyar 350 milyon dolar harcadı - Resim: 2

TÜRKİYE’DE YAPAY ZEKAYA 926 MİLYON SAAT

Rapora göre Türkiye’de yapay zeka uygulamalarında geçirilen süre 926 milyon saat oldu. Bu rakamla yapay zeka, sosyal medya, mesajlaşma ve tarayıcıların ardından dördüncü en çok kullanılan kategori konumuna yükseldi. Yapay zeka uygulamalarına yapılan harcama ise 50.2 milyon dolar olarak hesaplandı. Kategorinin lideri ChatGPT oldu.

2 11
Türkiye’de yapay zeka yükselişi: 107 milyar saat ve 1 milyar 350 milyon dolar harcadı - Resim: 3

SOSYAL MEDYA ZİRVEDE

Türkiye’de mobil uygulama kullanımında aslan payı sosyal medyaya gitti. Toplam sürenin 61.8 milyar saati sosyal medya uygulamalarında geçti. Instagram kullanım süresinde lider olurken, harcamalarda TikTok öne çıktı. Sosyal medya, flört ve keşif uygulamalarına yapılan toplam harcama 297 milyon doları buldu.

KÜRESEL ÖLÇEKTE MOBİL EKONOMİ

Dünya genelinde 2025’te 149 milyar uygulama indirildi, uygulama içi harcamalar 167 milyar dolara ulaştı. Kullanıcılar mobil uygulamalarda toplam 5.3 trilyon saat geçirdi. ABD, 60 milyar dolarlık harcamayla liderliğini sürdürürken, yapay zeka uygulamalarına küresel ölçekte 4.33 milyar dolar harcandı.

3 11
Türkiye’de yapay zeka yükselişi: 107 milyar saat ve 1 milyar 350 milyon dolar harcadı - Resim: 4

OYUN DIŞI UYGULAMALAR OYUNLARI GEÇTİ

Bu yıl önemli bir eşik aşıldı: Oyun dışı mobil uygulamalara yapılan harcamalar 85.6 milyar dolar ile mobil oyunları geride bıraktı. Oyun dışı uygulamalarda en yüksek gelir ise üretken yapay zeka uygulamalarından geldi.

YAPAY ZEKADA HIZLI BÜYÜME

Türkiye’de yapay zeka uygulamalarının indirilme sayısı bir yılda 33.3 milyondan 82.9 milyona, harcama ise 15 milyon dolardan 50.2 milyon dolara yükseldi. Uzmanlara göre bu tablo, yapay zekanın mobil dünyadaki kalıcı yükselişini gösteriyor.

4 11
Türkiye’de yapay zeka yükselişi: 107 milyar saat ve 1 milyar 350 milyon dolar harcadı - Resim: 5

TÜRKİYE’DE EN ÇOK İNDİRİLEN YAPAY ZEKA UYGULAMALARI

ChatGPT

Google Gemini

Grok

Chatbot AI - Arama asistanı

DeepSeek

5 11
Türkiye’de yapay zeka yükselişi: 107 milyar saat ve 1 milyar 350 milyon dolar harcadı - Resim: 6

TÜRKİYE’DE EN ÇOK HARCAMA YAPILAN YAPAY ZEKA UYGULAMALARI

ChatGPT

Amar

Chatbot AI - Arama asistanı

Claude

Adobe Acrobat

6 11
Türkiye’de yapay zeka yükselişi: 107 milyar saat ve 1 milyar 350 milyon dolar harcadı - Resim: 7

TÜRKİYE’DE EN ÇOK İNDİRİLEN 10 UYGULAMA

ChatGPT

Temu

TikTok

e-Devlet Kapısı

Instagram

Google Gemini

CapCut

Trendyol

Turk Telekom

Turkcell

7 11
Türkiye’de yapay zeka yükselişi: 107 milyar saat ve 1 milyar 350 milyon dolar harcadı - Resim: 8

TÜRKİYE’DE EN ÇOK İNDİRİLEN 10 E-TİCARET UYGULAMASI

Temu

Trendyol

Hepsiburada

Sahibinden

Dolap

Shein

Cepte Şok

Migros

Letgo

Trendyolmilla

8 11
Türkiye’de yapay zeka yükselişi: 107 milyar saat ve 1 milyar 350 milyon dolar harcadı - Resim: 9

TÜRKİYE’DE ELDE ETTİĞİ GELİRE GÖRE EN İYİ 10 UYGULAMA

TikTok

ChatGPT

YouTube

Azar

SUGO

Tinder

FaceApp

Google One

tabii

Instagram

9 11
Türkiye’de yapay zeka yükselişi: 107 milyar saat ve 1 milyar 350 milyon dolar harcadı - Resim: 10

TÜRKİYE’DE EN ÇOK AYLIK AKTİF KULLANICIYA SAHİP 10 UYGULAMA

WhatsApp

Google

Google Chrome

YouTube

TikTok

Trendyol

Instagram

Telegram

Facebook

Google Messages

10 11
Türkiye’de yapay zeka yükselişi: 107 milyar saat ve 1 milyar 350 milyon dolar harcadı - Resim: 11

TÜRKİYE’DE EN ÇOK İNDİRİLEN 10 OYUN

PUBG Mobile

Subway Surfers

Block Blast!

101 Okey

Brawl Stars

Shawarma Legend

Super Bear Adventure

2-3-4 Player Mini Games

Hole.io

Hay Day

11 11
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro