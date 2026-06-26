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Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rekabet Kurumu ev sahipliğinde düzenlenen Dijital Çağda Rekabet Politikaları Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdüğünü ifade ederek, pandeminin başladığı tarihten bu yana 5 yıllık ortalamada yüzde 5,4 büyüme gerçekleştiğini açıkladı.

YAPAY ZEKADA 1,3 MİLYAR DOLAR PAZAR HEDEFİ

Son 23 yılda ekonomide yüzde 5,35’lik yıllık büyüme kaydedildiğine dikkat çeken Bolat,-ticaret sektörünün büyüklüğünün yaklaşık 4,6 trilyon lira, perakende e-ticaretin hacminin ise 2 trilyon 460 milyon lira olduğunu söyledi.

Bakan Bolat, geçen yıl küresel yapay zeka pazarının 584 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşıldığını aktarırken, "Bu büyüklüğün 2032 yılında 1,4 trilyon dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. Türkiye'de yapay zeka pazarı 2025 yılında yaklaşık 571 milyon dolar seviyesinde, 2032 itibarıyla de 1,3 milyar dolara ulaşması beklenmektedir" dedi.