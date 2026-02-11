Türkiye’de yalnız yaşayanların sayısı belli oldu: İstanbul ilk sırada

Sonraki yıllarda da yükseliş devam etti. 2022’de 5 milyon 67 bin 331’e, 2023’te 5 milyon 192 bin 825’e, 2024’te 5 milyon 321 bin 540’a çıkan tek kişilik hane sayısı, 2025’te 201 bin 781’lik artışla 5 milyon 523 bin 321’e yükseldi. Böylece 2016-2025 döneminde yalnız yaşayanların sayısı yüzde 66,5 oranında artmış oldu.