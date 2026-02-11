Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralarında akrabalık bağı olsun ya da olmasın aynı konutta yaşayan kişilerden oluşan “hane halkı” sayısı geçen yıl 26 milyon 977 bin 795 olarak kaydedildi. Tek kişilik haneler ise son yıllarda düzenli bir artış eğilimi sergiledi.
Türkiye’de yalnız yaşayanların sayısı belli oldu: İstanbul ilk sırada
Türkiye’de tek başına yaşamayı tercih eden ya da bu şekilde hayatını sürdürenlerin sayısı 2025 itibarıyla 5,5 milyonu aştı. Veriler, yalnız yaşayanların en yoğun olarak büyükşehirlerde toplandığını ortaya koyarken, en düşük sayıların ise Bayburt, Ardahan ve Hakkari’de görüldüğünü gösterdi.Derleyen: Hande Karacan
2016 yılında 3 milyon 316 bin 894 olan yalnız yaşayan kişi sayısı, 2017’de 3 milyon 491 bin 148’e yükseldi. 2018’de 3 milyon 730 bin 505’e, 2019’da ise 4 milyon 62 bin 576’ya ulaştı.
Özellikle Covid-19 salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021 yıllarında artış hız kazandı. 2020’de tek kişilik hane sayısı 342 bin 421 artarak 4 milyon 404 bin 997’ye çıktı. Salgının etkilerinin sürdüğü 2021’de ise artış daha da belirginleşti ve sayı 376 bin 603 yükselerek 4 milyon 781 bin 600’e ulaştı.
Sonraki yıllarda da yükseliş devam etti. 2022’de 5 milyon 67 bin 331’e, 2023’te 5 milyon 192 bin 825’e, 2024’te 5 milyon 321 bin 540’a çıkan tek kişilik hane sayısı, 2025’te 201 bin 781’lik artışla 5 milyon 523 bin 321’e yükseldi. Böylece 2016-2025 döneminde yalnız yaşayanların sayısı yüzde 66,5 oranında artmış oldu.
İllere göre dağılım incelendiğinde, yalnız yaşayanların en fazla bulunduğu şehir 981 bin 614 kişiyle İstanbul oldu.
İstanbul’u 400 bin 484 ile Ankara, 375 bin 380 ile İzmir izledi. Antalya, Bursa, Adana, Mersin, Konya, Balıkesir ve Kocaeli de yalnız yaşayan nüfusun yoğun olduğu diğer büyükşehirler arasında yer aldı. Bu 10 büyükşehirde yaşayan tek kişilik hane sayısı toplam 2 milyon 768 bin 625’e ulaşarak, Türkiye genelindeki yalnız yaşayanların yarısından fazlasını oluşturdu.
Öte yandan, yalnız yaşayanların en az olduğu iller 6 bin 128 kişiyle Bayburt, 7 bin 157 ile Ardahan ve 8 bin 274 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti.