Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir villanın bahçesini ve çatısını saran "uzaylı" devasa yaratıkların sırrı ise çok geçmeden ortaya çıktı.
Türkiye'de uzaylı alarmı: Görenler gözlerine inanamadı ama gerçek 2018 yılına uzandı
ABD'li bir yayıncının Google Earth üzerinden paylaştığı ve "Türkiye'de uzaylı buldum" iddiasıyla servis ettiği görüntüler küresel çapta izlenme rekorları kırdı.Hava Demir
"ALİEN" KUŞADASI'NA MI İNDİ?
İnternet dünyasını ayağa kaldıran görüntülerde, Hollywood’un efsanevi bilim kurgu serisi "Alien" karakterlerini andıran devasa figürlerin bir villanın her yanını sardığı görülüyor.
Görüntülerin yayılmasıyla birlikte binlerce meraklı kullanıcı uydudan koordinat takibi yaparak söz konusu konumu incelemeye aldı. Sosyal medyada "Gerçek mi, değil mi?" tartışmaları sürerken, gizemli figürlerin bir istila değil, sıra dışı bir sanat tutkusu olduğu anlaşıldı.
GURBETÇİNİN SİNAMA TUTKUSU DÜNYAYA KONU OLDU
Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan bu dikkat çekici mülk, 5 yıl önce Almanya’nın Berlin kentinden Türkiye’ye kesin dönüş yapan Sammy Tosuner’e ait. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'ya göç eden Türk bir doktor baba ile Alman bir annenin oğlu olan Tosuner, 2018 yılında satın aldığı 3 katlı villasını bir film setine dönüştürmeye karar verdi.
HOLLYWOOD SETİ DEĞİL, ÖZEL TASARIM BAHÇE
Villasının peyzajında klasik anlayışın dışına çıkmak isteyen Tosuner, Hollywood tasarımlarıyla ilgilenen Alman bir arkadaşına özel olarak "Alien" maketleri yaptırdı. Bu devasa heykelleri evinin çatısına, duvarlarına ve bahçesine yerleştiren Tosuner, şu detaylarla yerel ve küresel çapta dikkat çekti:
Koordinat avı: ABD'li yayıncının paylaşımı sonrası binlerce kişi uydudan villayı izledi.
Komşuların alışık olduğu yapı: Çevrede yaşayan vatandaşlar için uzun süredir bir merak konusu olan ev, bu paylaşımla birlikte dünya çapında bir üne kavuştu.
GERÇEK 2018 YILINA DAYANIYOR
Sanal dünyada "Türkiye'de uzaylı görüldü" başlıklarıyla yayılan iddiaların ardında bir uzaylı istilası değil, bir gurbetçinin köklerine dönerken yanında getirdiği sinema tutkusu yatıyor.
2018'den bu yana Kuşadası'nın en sıra dışı yapılarından biri olan villa, uydudan görülen o devasa yaratıklarla sanat ve hobinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor.
Sosyal medyada paylaşılan uydu görüntülerinin her zaman göründüğü gibi olmayabileceğini kanıtlayan "Uzaylı" olayı, "dijital dedektiflik" yapanların Kuşadası'ndaki bu estetik dokunuşa hayran kalmasıyla sonuçlandı.