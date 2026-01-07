İlk günden bu yana telekomünikasyondan perakendeye, sağlıktan eğitime, e-ticaretten otomotive kadar hemen sektörde kullanılan yapay zeka şimdi de turizm sektöründe kullanılıyor.

Antalya’nın doğal ve tarihi zenginliklerini gösteren prodüksiyon filmi dikkat çekti. Filmin anlatım ve seslendirme aşamasında yapay zeka kullanıldı. Filmin farklı ülkelerdeki izleyicilerle kendi dillerinde ve doğal bir anlatımla buluşması için yapay zeka destekli seslendirme yöntemi tercih edildi.

200’ün üzerinde ülkede izleyiciyle buluşan “Antalya, Piece of Art” filmi; yapay zeka ile İngilizce, Almanca, Rusça, Çekçe, Fransızca, İtalyanca, Lehçe ve Rumence dillerinde seslendirildi. Yapay zeka destekli seslendirme sayesinde, her hedef pazara özel yüksek kaliteli bir dil anlatımı sağlandı.

TGA Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, kampanyayı değerlendirerek “Türkiye’nin turizm tanıtımında hedefimiz yalnızca görünür olmak değil; doğru hikayeyi, doğru teknolojiyle ve doğru pazarlarda anlatmak" ifadelerini kullandı. Antalya, Piece of Art tanıtım filminin, Antalya’nın tarihi ve doğal zenginliklerinin gerçek çekimlerle aktarıldığı; bu görüntülerin yapay zeka destekli çok dilli seslendirme altyapısıyla buluşturulduğunu ifade eden Türkseven, "Go Türkiye markasıyla yürüttüğümüz bu yenilikçi yaklaşım, Türkiye’yi yalnızca güçlü bir turizm destinasyonu olarak değil; teknolojiyi stratejik biçimde kullanan, küresel ölçekte rekabetçi bir ülke markası olarak konumlandırıyor.” dedi.

Turizm tanıtımında yeni bir dönemi amaçlayan kampanya, Türkiye’nin turizmde yenilikçi, teknolojiyle entegre ve küresel vizyonunu güçlü biçimde yansıtmayı hedefliyor.