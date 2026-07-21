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Kaynak: AA

Ocak-haziran döneminde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 15,1 azalırken, yaralı sayısında da yüzde 1’lik gerileme görüldü.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk 6 ayında Türkiye genelinde polis ve jandarma sorumluluk alanlarında toplam 353 bin 495 trafik kazası meydana geldi.

Bu kazaların büyük bölümü polis sorumluluk bölgelerinde gerçekleşti. Polis ekiplerinin görev alanında 328 bin 29 kaza kayıtlara geçerken, bu kazaların 285 bin 489’u yerleşim yerleri içerisinde yaşandı. Jandarma sorumluluk bölgelerinde ise 25 bin 466 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 7 bin 601’i yerleşim alanlarında gerçekleşti.

TRAFİK KAZALARINDA 1303 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yılın ilk yarısında meydana gelen kazalarda polis bölgesinde 972, jandarma bölgesinde ise 331 kişi olmak üzere toplam 1303 kişi yaşamını yitirdi.

Kazalarda yaralananların sayısı ise 206 bin 572 olarak açıklandı. Bu kişilerin 183 bin 916’sı polis sorumluluk alanındaki kazalarda, 22 bin 656’sı ise jandarma bölgesindeki kazalarda yaralandı.

Geçen yılın aynı döneminde Türkiye genelinde 338 bin 240 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 1535 kişi hayatını kaybetmiş ve 208 bin 625 kişi yaralanmıştı. Veriler karşılaştırıldığında, bu yıl trafik kazalarındaki ölüm oranında yüzde 15,1, yaralı sayısında ise yüzde 1 düşüş yaşandığı görüldü.

KAZALARIN EN BÜYÜK NEDENİ SÜRÜCÜ HATALARI

Trafik kazalarının oluşmasında en önemli etken yine sürücü kaynaklı hatalar oldu. Yapılan incelemelerde; hızın yol, hava ve trafik koşullarına uygun ayarlanmaması, kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine dikkat edilmemesi ve hatalı şerit kullanımı en sık karşılaşılan nedenler arasında yer aldı.

EN FAZLA KAZA İSTANBUL’DA, EN AZ BAYBURT’TA YAŞANDI

Türkiye genelindeki trafik kazası istatistiklerinde en yüksek sayı İstanbul’da görüldü. Yılın ilk 6 ayında kentte toplam 55 bin 283 trafik kazası meydana geldi.

İstanbul’u 50 bin 697 kazayla Ankara, 22 bin 171 kazayla İzmir takip etti.

Kazaların en az yaşandığı il ise Bayburt oldu. Bayburt’ta yılın ilk yarısında 219 trafik kazası kaydedildi. Bu ili 286 kazayla Ardahan, 291 kazayla Tunceli izledi.