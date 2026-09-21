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Türkiye'de yaşanan fon krizinin ardından tasfiye edilen fonların varlıklarına ilişkin yeni bir formül üzerinde durulduğu öne sürüldü.

Bloomberg'in haberine göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiyesine karar verdiği 131 fonun varlıklarını içeren tek bir havuz oluşturulması değerlendiriliyor.

HAVUZU KİMİN YÖNETECEĞİ NETLEŞMEDİ

Haberde, oluşturulması planlanan havuzun hangi kurum tarafından yönetileceğine ilişkin görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Planın henüz erken aşamada olduğu ve süreç içerisinde değişiklik gösterebileceği ifade edilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SPK'nın konuya ilişkin yorum yapmadığı aktarıldı.

Fonların varlıklarının tek bir havuz altında toplanmasıyla, yaşanan krizin ardından paralarını geri almaya çalışan yatırımcıların taleplerinin karşılanmasına yönelik sürecin yönetilmesinin hedeflendiği belirtildi.

18 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM

Fon sektöründeki krizin, geçen hafta bazı fonların yatırımcıların geri ödeme taleplerini karşılayamaması, yöneticilerin gözaltına alınması ve borsada yaşanan sert satışlarla büyüdüğü aktarıldı.

Tasfiyesine karar verilen 131 fonun toplamda 18 milyar doların üzerinde yatırım tuttuğu ve yaklaşık 350 bin yatırımcısının bulunduğu belirtildi.

NİTELİKLİ YATIRIMCI SINIRI DA GÜNDEMDE

Öte yandan Bloomberg'in haberinde, nitelikli yatırımcı tanımında kullanılan mevcut varlık eşiğinin yükseltilmesinin de değerlendirildiği ifade edildi.

Yetkilinin aktardığına göre, şu anda 10 milyon lira olan nitelikli yatırımcı eşiği artırılabilir. SPK'nın söz konusu sınırı en son Aralık 2025'te yükselttiği belirtildi.