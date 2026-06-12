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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) İçme sütü üretimi verilerini paylaştı. TÜİK verilerine göre; içme sütü nisanda yıllık bazda yüzde 7,9 yükselerek 154 bin 447 ton olarak kaydetti.

Aynı dönemde yoğurt üretimi yüzde 13,4 artışla 125 bin 691 tona ulaşırken, inek peyniri üretimi de yüzde 3,4 artarak 72 bin 463 ton olarak belirlendi.

AYRAN ÜRETİMİ YÜKSELDİ

Nisan ayında ayran ve kefir üretimi yüzde 11,7 artışla 96 bin 27 tona çıkarken, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 7,7 azalarak 10 bin 444 tona düştü. Veriler, süt ürünleri grubunda talebin özellikle içme sütü, yoğurt ve ayran tarafında güçlendiği görüldü.

Aylık bazda değerlendirildiğinde ise martta 1 milyon 7 bin 179 ton olan toplanan inek sütü miktarı, nisanda yüzde 1,3 azalışla 994 bin 137 tona geriledi. İçme sütü üretimi de aynı dönemde yüzde 6 gerileyerek 154 bin 447 ton seviyesine geldi.