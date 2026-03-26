DEVA Partisi Ankara Milletvekili Av. İdris Şahin, Türkiye’nin su kaynaklarının korunması ve akarsu havzalarının yönetimine ilişkin bir açıklama yaptı. Su krizinin sadece bir çevre meselesi olmadığını vurgulayan Şahin; konunun doğrudan gıda güvenliği, ekonomi ve milli güvenlik boyutuyla ele alınması gerektiğini belirtti.

'DEPREM YIKAR YENİDEN YAPARSIN, SU BİTERSE YERİNE KOYAMAZSIN'

Türkiye’nin gerçek beka sorununun su kaynaklarını kaybetme riski olduğunu belirten Şahin, “Deprem yıkar, yeniden yaparsın. Ekonomi bozulur, toparlarsın. Ama su biterse, yerine koyamazsın. Çünkü su, sadece bir kaynak değil; hayatın kendisidir. Bugün akarsu havzalarımız plansız yapılaşma, bilinçsiz tarım ve denetimsizlik nedeniyle hızla tükeniyor. Yeraltı sularının çekilmesi ve göllerin kuruması, yarının jeopolitiğini de belirleyecek güçte bir tehdittir.” değerlendirmesini yaptı.

'SUYUNU KORUYAMAYAN TÜRKİYE BÖLGESEL ETKİSİNİ KAYBEDER'

Su yönetiminin bölgesel güç dengeleri üzerindeki etkisine dikkat çeken Ankara Milletvekili Şahin, akarsu havzalarının stratejik önemini şu ifadelerle açıkladı: “Türkiye’nin akarsu havzaları sadece bu toprakları değil; Irak, Suriye ve İran gibi komşu ülkelerin de hayat damarlarını beslemektedir. Bu gerçek, ülkemize hem büyük bir sorumluluk hem de stratejik bir avantaj yüklemektedir. Suyunu koruyamayan bir Türkiye, sadece kendi geleceğini değil; bölgedeki etkisini ve söz gücünü de kaybeder. Havzalarını bilimsel verilerle yöneten bir Türkiye ise bölgede istikrarın merkezi olur.”

'VAHŞİ SULAMAYA KARŞI NET VE TAVİZSİZ ADIMLAR ATILMALIDIR'

Su kaynaklarının korunması için günü kurtaran değil, nesilleri yaşatan politikalara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Şahin açıklamasını, “Her akarsu havzası ayrı ayrı korunmalı ve bilimsel verilerle yönetilmelidir. Plansız yapılaşmaya, vahşi sulamaya ve su israfına karşı net adımlar atılmalıdır. Unutmayalım ki su varsa hayat vardır. Su yoksa ne üretim kalır, ne şehir kalır, ne de gelecek. Bugün önlem almazsak, yarın ne içeride ne de dışarıda güçlü bir Türkiye’den söz edebiliriz.” sözleriyle noktaladı.