T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın güncel istatistiklerine göre, Türkiye genelinde koruma altına alınan "Sivil Mimarlık Örneği" kapsamındaki yapı sayısı 80.000 adedi aşmış bulunmaktadır. Bu durum, tarihi dokuya sahip konak, köşk ve yalı gibi mekanlarda özgün dekorasyon ihtiyacını beraberinde getirmektedir. İstanbul ve Bursa gibi tarihi dokusu yoğun iller, restorasyon ve "müze-ev" konseptli yapılar dekorasyonda önemli talep oluşturmaktadır. Tarihi mirasın korunmasına yönelik bu eğilim, mobilya tasarımcılarını klasik ve country tarzları modernize etmeye yöneltmektedir. Mekansal karakterin korunması arzusu, standart ürünlerden ziyade mimari dokuyla uyumlu parçaların tercih edilmesini sağlamaktadır.

Sektördeki bu mekansal dönüşüm ve tarihi dokuya dönüş eğilimi üzerine Belmino Mobilya Kurucusu Mustafa Recep Kıygın şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye’nin sahip olduğu zengin mimari miras, mobilya tasarımlarımızda bize eşsiz bir ilham kaynağı sunuyor. Özellikle köklü sivil mimari örneklerinin sayısındaki artış, bu mekanların ruhuna uygun butik mobilyalara olan ihtiyacı perçinliyor. Biz de tasarım felsefemizi bu tarihi derinliği modern konforla buluşturmak üzerine kurguluyoruz.”

"KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÜRETİM MOBİLYA SEKTÖRÜNDE STANDARTLARIN ÖNÜNE GEÇİYOR"

"Country" ve "Vintage" tarzı mobilyalara olan talep, metropollerdeki lüks konut projeleriyle doğru orantılı olarak artış göstermektedir. Veriler, "kişiselleştirilmiş üretim" (Customized Production) pazarının, standart modüler mobilya pazarına kıyasla daha hızlı büyüme eğilimindedir. Tüketicilerin yaşam alanlarında özgünlük arayışı, seri üretimin tek tipleştirici etkisine karşı güçlü bir direnç oluşturmaktadır. Bu büyüme ivmesi, markaların üretim teknolojilerini esnek ve müşteri odaklı hale getirmesini zorunlu kılmaktadır. Sektörel projeksiyonlar, butik yaklaşımların önümüzdeki dönemde pazar payını daha da artıracağına işaret etmektedir.

Kıygın, bu istatistiklerin modern tüketicinin "terzi usulü" hizmet beklentisiyle örtüştüğünü dile getirdi:

"Kişiselleştirilmiş üretim artık bir lüks değil, mobilya sektörünün yeni standardı haline gelmiştir. Tüketiciler artık evlerinde sadece bir eşya değil, kendi hikayelerini yansıtan bir karakter görmek istiyor. Biz de %95 oranındaki kişiselleştirme kapasitemizle bu talebi üretim merkezimizden dünya standartlarında karşılıyoruz."

MODERN YAŞAM ALANLARINDA GELENEKSEL DOKUNUŞLAR ESTETİK ALGISINI YENİDEN TANIMLIYOR

Mobilya dünyasında yaşanan dijital devrim, geleneksel marangozluk kültürüyle birleşerek yeni bir tasarım dili oluşturmaktadır. Doğal ahşap kullanımı ve pastel tonların hakim olduğu country tarzı, metropol yaşamının yarattığı strese karşı bir sığınak olarak görülmektedir. Özellikle dresuar, kitaplık ve orta sehpa gibi tamamlayıcı ürün grupları, yaşam alanlarının odağını belirleyen temel unsurlar haline gelmektedir. Lüks konut projelerinde tercih edilen vintage detaylar, mekanlara derinlik katarak estetik bir süreklilik sağlamaktadır. Tüketici eğilimleri incelendiğinde, seri üretim bandından çıkan ürünler yerine bir zanaatkârın elinden geçmiş hissi veren mobilyaların daha yüksek bir marka sadakati yarattığı gözlemlenmektedir. Bu stratejik değişim, Türkiye’nin mobilya üretiminde sadece hacim olarak değil, tasarım katma değeriyle de öne çıkmasını desteklemektedir.

'SEKTÖRDEKİ BUTİK DEVRİMİMİZİ KÜRESEL PAZARLARA YAYMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Belmino Mobilya, 10 yıllık dijital ticaret tecrübesini Türkiye’nin köklü üretim gücüyle harmanlayarak mobilya sektöründe hibrit bir başarı modelini temsil etmektedir. Marka, 30.000 metrekarelik tesislerinde İtalyan ve Alman teknolojisini butik zanaatkârlıkla birleştirerek niş pazarda liderliğe oynamaktadır. Belmino Mobilya Kurucusu Mustafa Recep Kıygın konuyla ilgili şunları söyledi:

"Belmino Mobilya olarak lojistik zorlukları e-ticaret vizyonumuzla aşarak bugüne kadar 12 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterdik. Önümüzdeki süreçte dijitaldeki %100 müşteri memnuniyeti başarımızı, yeni franchise hamlemizle fiziksel mağazacılık ve bayilik ağımıza da taşımayı hedefliyoruz. Özellikle dresuar ve kitaplık gibi uzman olduğumuz alanlarda 'temiz ve kaliteli satış' felsefemizle sadece Türkiye'de değil, küresel pazarda da aranan bir güven markası olmayı sürdüreceğiz."