Hangi şehirde ne yenir? Türkiye’nin lezzet durakları belli oldu

Türkiye, gezilecek rotaları kadar zengin mutfak mirasıyla da eşsiz bir deneyim sunuyor. Nesiller boyunca değişmeden pişirilen tarifler, sokak aralarında yükselen tanıdık kokular ve ustasının elinden yenmesi gereken yemekler… “Bu şehirde ne meşhur?” sorusunun cevabını veren, Türkiye’yi adım adım dolaştıran lezzet yolculuğu başlıyor.