Türkiye, gezilecek rotaları kadar zengin mutfak mirasıyla da eşsiz bir deneyim sunuyor. Nesiller boyunca değişmeden pişirilen tarifler, sokak aralarında yükselen tanıdık kokular ve ustasının elinden yenmesi gereken yemekler… “Bu şehirde ne meşhur?” sorusunun cevabını veren, Türkiye’yi adım adım dolaştıran lezzet yolculuğu başlıyor.
Hangi şehirde ne yenir? Türkiye’nin lezzet durakları belli oldu
Türkiye’de her şehir, adını duyduğunuz anda akla gelen bir lezzetle hafızalara kazınıyor. Bu duraklar yalnızca mideyi doyurmuyor; kentin geçmişini, kültürünü ve insanının hikâyesini de tabağa taşıyor. Peki hangi şehirde hangi tat öne çıkıyor? İşte Türkiye’nin iştah kabartan meşhur lezzet durakları.Derleyen: Hande Karacan
1. Adana – Adana Kebap
Zırh bıçağıyla elde kıyılan kuzu eti, kuyruk yağı ve pul biberin ateşle imtihanından doğan efsane.
2. Adıyaman – Çiğ Köfte
Bulgurun isot, salça ve taze baharatlarla uzun süre yoğrulup limon ve marulla taçlandığı emek işi lezzet.
3. Afyonkarahisar – Sucuk Döner
Döner ocağında yavaş yavaş pişen, bol baharatlı Afyon sucuğunun iştah açan hali.
4. Ağrı – Abdigör Köftesi
Saatlerce taş üzerinde dövülen yağsız etten elde edilen, yumuşak dokulu tarihi saray yemeği.
5. Amasya – Elma Tatlısı
Misket elmasının içinin cevizle doldurulup şerbetle buluştuğu hafif ve zarif bir tatlı.
6. Ankara – Ankara Tavası
Arpa şehriyenin kemik suyuyla demlenip fırınlanmış kuzu etiyle buluştuğu doyurucu klasik.
7. Antalya – Tahinli Piyaz
Tahin, sarımsak ve limonla hazırlanan yoğun sosuyla, fasulyeyi başlı başına bir yıldıza dönüştüren lezzet.
8. Artvin – Yatık Döner
Yaylalarda beslenen hayvanların etinin meşe odununda yatay şekilde pişirilmesiyle oluşan Karadeniz imzası.
9. Aydın – Çöp Şiş
Germencik’ten çıkan minicik etlerin ince dallardan yapılmış şişlerde sunulduğu Ege klasiği.
10. Balıkesir – Höşmerim
Taze peynir ve şekerin altın sarısı bir tatlıya dönüştüğü, adını hikâyesinden alan yöresel lezzet.
11. Bilecik – Dağ Eriği Soslu Kesme Çorbası
El açması hamurların, dağdan toplanan ekşi eriklerle ferahlık kazandığı geleneksel başlangıç.
12. Bingöl – Bingöl Kavurması
Sadece kaya tuzu ve kendi yağıyla pişen, yayla kokusunu içinde saklayan güçlü bir tat.
13. Bitlis – Büryan Kebabı
Kuzunun, metrelerce derinlikteki kuyularda odun ateşiyle ağır ağır pişirildiği efsane kebap.
14. Bolu – Mengen Pilavı
Bulgur, pirinç ya da şehriyenin sade ama ustalık isteyen pişirme tekniğiyle sofraya taşınması.
15. Burdur – Burdur Şiş
Baharat kullanılmadan, yalnızca etin kendi lezzetini öne çıkaran yalın ama iddialı bir kebap.
16. Bursa – İskender Kebap
Pide, döner ve kızgın tereyağının buluştuğu; Bursa’dan tüm Türkiye’ye yayılan klasik.