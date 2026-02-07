Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Yaşam Hangi şehirde ne yenir? Türkiye’nin lezzet durakları belli oldu

Hangi şehirde ne yenir? Türkiye’nin lezzet durakları belli oldu

Türkiye’de her şehir, adını duyduğunuz anda akla gelen bir lezzetle hafızalara kazınıyor. Bu duraklar yalnızca mideyi doyurmuyor; kentin geçmişini, kültürünü ve insanının hikâyesini de tabağa taşıyor. Peki hangi şehirde hangi tat öne çıkıyor? İşte Türkiye’nin iştah kabartan meşhur lezzet durakları.

Hangi şehirde ne yenir? Türkiye’nin lezzet durakları belli oldu - Resim: 1

Türkiye, gezilecek rotaları kadar zengin mutfak mirasıyla da eşsiz bir deneyim sunuyor. Nesiller boyunca değişmeden pişirilen tarifler, sokak aralarında yükselen tanıdık kokular ve ustasının elinden yenmesi gereken yemekler… “Bu şehirde ne meşhur?” sorusunun cevabını veren, Türkiye’yi adım adım dolaştıran lezzet yolculuğu başlıyor.

Hangi şehirde ne yenir? Türkiye’nin lezzet durakları belli oldu - Resim: 2

1. Adana – Adana Kebap

Zırh bıçağıyla elde kıyılan kuzu eti, kuyruk yağı ve pul biberin ateşle imtihanından doğan efsane.

Hangi şehirde ne yenir? Türkiye’nin lezzet durakları belli oldu - Resim: 3

2. Adıyaman – Çiğ Köfte

Bulgurun isot, salça ve taze baharatlarla uzun süre yoğrulup limon ve marulla taçlandığı emek işi lezzet.

Hangi şehirde ne yenir? Türkiye’nin lezzet durakları belli oldu - Resim: 4

3. Afyonkarahisar – Sucuk Döner

Döner ocağında yavaş yavaş pişen, bol baharatlı Afyon sucuğunun iştah açan hali.

Hangi şehirde ne yenir? Türkiye’nin lezzet durakları belli oldu - Resim: 5

4. Ağrı – Abdigör Köftesi

Saatlerce taş üzerinde dövülen yağsız etten elde edilen, yumuşak dokulu tarihi saray yemeği.

Hangi şehirde ne yenir? Türkiye’nin lezzet durakları belli oldu - Resim: 6

5. Amasya – Elma Tatlısı

Misket elmasının içinin cevizle doldurulup şerbetle buluştuğu hafif ve zarif bir tatlı.

Hangi şehirde ne yenir? Türkiye’nin lezzet durakları belli oldu - Resim: 7

6. Ankara – Ankara Tavası

Arpa şehriyenin kemik suyuyla demlenip fırınlanmış kuzu etiyle buluştuğu doyurucu klasik.

Hangi şehirde ne yenir? Türkiye’nin lezzet durakları belli oldu - Resim: 8

7. Antalya – Tahinli Piyaz

Tahin, sarımsak ve limonla hazırlanan yoğun sosuyla, fasulyeyi başlı başına bir yıldıza dönüştüren lezzet.

Hangi şehirde ne yenir? Türkiye’nin lezzet durakları belli oldu - Resim: 9

8. Artvin – Yatık Döner

Yaylalarda beslenen hayvanların etinin meşe odununda yatay şekilde pişirilmesiyle oluşan Karadeniz imzası.

Hangi şehirde ne yenir? Türkiye’nin lezzet durakları belli oldu - Resim: 10

9. Aydın – Çöp Şiş

Germencik’ten çıkan minicik etlerin ince dallardan yapılmış şişlerde sunulduğu Ege klasiği.

Hangi şehirde ne yenir? Türkiye’nin lezzet durakları belli oldu - Resim: 11

10. Balıkesir – Höşmerim

Taze peynir ve şekerin altın sarısı bir tatlıya dönüştüğü, adını hikâyesinden alan yöresel lezzet.

Hangi şehirde ne yenir? Türkiye’nin lezzet durakları belli oldu - Resim: 12

11. Bilecik – Dağ Eriği Soslu Kesme Çorbası

El açması hamurların, dağdan toplanan ekşi eriklerle ferahlık kazandığı geleneksel başlangıç.

Hangi şehirde ne yenir? Türkiye’nin lezzet durakları belli oldu - Resim: 13

12. Bingöl – Bingöl Kavurması

Sadece kaya tuzu ve kendi yağıyla pişen, yayla kokusunu içinde saklayan güçlü bir tat.

Hangi şehirde ne yenir? Türkiye’nin lezzet durakları belli oldu - Resim: 14

13. Bitlis – Büryan Kebabı

Kuzunun, metrelerce derinlikteki kuyularda odun ateşiyle ağır ağır pişirildiği efsane kebap.

Hangi şehirde ne yenir? Türkiye’nin lezzet durakları belli oldu - Resim: 15

14. Bolu – Mengen Pilavı

Bulgur, pirinç ya da şehriyenin sade ama ustalık isteyen pişirme tekniğiyle sofraya taşınması.

Hangi şehirde ne yenir? Türkiye’nin lezzet durakları belli oldu - Resim: 16

15. Burdur – Burdur Şiş

Baharat kullanılmadan, yalnızca etin kendi lezzetini öne çıkaran yalın ama iddialı bir kebap.

Hangi şehirde ne yenir? Türkiye’nin lezzet durakları belli oldu - Resim: 17

16. Bursa – İskender Kebap

Pide, döner ve kızgın tereyağının buluştuğu; Bursa’dan tüm Türkiye’ye yayılan klasik.

