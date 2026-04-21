Tokat / Fatih Karaman / Yeniçağ



Anahtar Parti Tokat İl Başkanı Av. Hakan Ahmet Bice, Türkiye’deki enflasyon tartışmalarına dair çarpıcı bir açıklama yaparak, sanayi sektörünün ağır bir maliyet baskısı altında "kan kaybettiğini" vurguladı. Bice, sadece talep daraltmaya dayalı politikaların sanayiciyi üretimden kopardığını ifade etti.



​"TÜKETİCİ ENFLASYONU BUZDAĞININ GÖRÜNENE KISMI"



​İl Başkanı Av. Hakan Ahmet Bice, enflasyon değerlendirmelerinin yalnızca tüketici fiyatları (TÜFE) üzerinden yapılmasının yanıltıcı olduğunu belirtti. Sanayideki bozulmanın gizlendiğine dikkat çeken Bice, "Üretici fiyatları, tüketici fiyatlarından önce hareket eden en kritik göstergedir. Sanayici; enerji, hammadde ve lojistik giderleri altında ezilirken, bu durum yeni enflasyon dalgalarına zemin hazırlamaktadır" dedi.



​2025 VERİLERİ TEHLİKEYİ İŞARET EDİYOR



​Açıklamasında güncel verilere değinen Bice, 2025 yılı itibarıyla sanayideki fiyat artışlarını kalem kalem paylaştı:

​Madencilik: %32,28

​İmalat Sanayii: %29,43

​Su Temini: %38,25

​Bice, ana sanayi gruplarındaki bu yüksek artışların "maliyet itişli enflasyonu" tescillediğini ve dışa bağımlı üretim yapısının kur şoklarıyla birleşerek sanayiciye ek yük bindirdiğini söyledi.



​"KÂR MARJLARI ERİYOR, ÜRETİM DARALIYOR"



​Yüksek faiz politikasının bir yandan talebi baskılarken diğer yandan işletme sermayesi maliyetini artırdığını belirten Av. Hakan Ahmet Bice, şu ifadeleri kullandı:

​“Bugün Türkiye’de ÜFE yüksek seyretmesine rağmen üretim düşüyorsa, burada ciddi bir kâr marjı sıkışması vardır. Firmalar maliyet artışlarını fiyatlara yansıtamıyor. Bu tablo, reel sektörün hızla kan kaybettiğini ve milli gelir içindeki payının gerilediğini göstermektedir. Üretim ekonomisinden uzaklaşmak Türkiye için büyük bir risktir.”



​ÇÖZÜM: "YENİDEN SANAYİLEŞME"



​Anahtar Parti olarak çözüm önerilerini de sıralayan Bice, kalıcı sonuç için sadece talep daraltmanın yeterli olmayacağını vurguladı. Bice, "Türkiye’nin ihtiyacı; güven veren, yerli ara malı üretimini destekleyen ve sanayicinin finansmana erişimini kolaylaştıran bir programdır. Döviz kuru istikrarı ve enerji bağımlılığını azaltan politikalarla 'Yeniden Sanayileşme'yi savunuyoruz" diyerek açıklamasını tamamladı.