Fethi Heper Stadyumu önünde toplanan futbolcular arasında sözlü sürtüşmeler yaşandı.
Türkiye'de şampiyonluk maçı öncesi saha karıştı: Maç sonucuna herkes şaştı kaldı
TFF 3. Lig’de mücadele eden Eskişehirspor’un Kütahyaspor ile oynayacağı maç öncesi gerginlik, stadyum önünde başladıktan sonra saha içine taşındı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Maç öncesi ısınma sırasında tansiyon yükseldi, konuk takım oyuncuları Eskişehirsporlularla tartıştı.
Yönetim ve teknik ekipler araya girerken, çevik kuvvet ekipleri ortamı yatıştırdı.
Saha içine set kuran yetkililer, olası yeni gerginlikleri önlemek için önlemler aldı.
Her iki takım oyuncuları konsantrasyonlarını toplamaya çalıştı.
Maçın başlamasıyla saha içi durum takip edilmeye başlandı.
Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazanmayı başardı.
Sarı-siyahlılar maçın 5 ve 15 dakikaları arasında 3 gol atarak fişi çekti.
Kütahyaspor, bu karşılaşmada 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edip TFF 2. Lig'e yükselmeyi garantileyecekti.