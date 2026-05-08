Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında 2016 yılında koruma altına alınan çiçek, kritik tehlike altındaki türler arasında yer alıyor.
Türkiye’de sadece bir bölgede yetişiyor: Tesadüfen görüntülendi: Koparmanın bedeli 700 bin TL
Sadece Türkiye’de yetişen ve nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan endemik “Peşmen Navruzu” yeniden ortaya çıktı. Bilimsel adı “Iris Peshmeniana” olan bu nadir bitki, yalnızca Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki yaklaşık 1400 metre rakımlı bölgelerde görülebiliyor.Derleyen: Cemile Kurel
Peşmen Navruzu’nu doğada görüntüleyen Hüseyin Gülfırat, bitkiyle tamamen tesadüf eseri karşılaştığını ifade etti.
Yetkililer ise vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Çünkü bu özel türü koparmanın cezası, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesi kapsamında tam 699 bin 245 TL’ye kadar çıkıyor.
Uzmanlar, yalnızca Malatya’da yetişen bu eşsiz bitkinin korunmasının biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi