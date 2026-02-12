Türkiye’de radyo alarm veriyor: Dinleme süreleri düşüşte

GENÇLER RADYO DİNLEMİYOR

Cihaz sahiplik oranlarına bakıldığında, evinde bir radyosu olanların oranı yüzde 14,5 olarak kaydedildi. Cinsiyete göre dağılım incelendiğinde de radyoya sahip olan erkek oranının kadınlardan fazla olduğu ortaya kondu.

Evinde veya iş yerinde radyo cihazı olanların yaşa göre dağılımına bakıldığında, en az bir radyosu olanların oranının 15-24 yaş grubunda yüzde 9,8,

25-34 yaş grubunda yüzde 12,9,

35-44 yaş grubunda yüzde 15,7,

45-54 yaş grubunda yüzde 15,6,

55-64 yaş grubunda yüzde 17,2

65 yaş ve üzeri yaş grubunda ise yüzde 18 olduğu ifade edildi. Bu veri, yaş arttıkça radyoya sahip olan kişi sayısının da arttığını gösterdi.