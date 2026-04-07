Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde 3. şampiyon belli oluyor: TFF 1. Lig yolunda 18 maçtır yenilmiyorlar
Batman Petrolspor, 18 maçlık yenilmezlik serisi ve en yakın rakibiyle arasındaki puan farkıyla şampiyonluğa koşuyor. Yarın oynanacak kritik maçların ardından kırmızı-beyazlı ekip, bitime haftalar kala TFF 1. Lig biletini alabilir.Gül Devrim Koyun
İKİ TAKIM ŞAMPİYON OLDU
Geçtiğimiz pazar günü 4 gruptan oluşan TFF 3. Lig’de 12 Bingölspor (2. Grup) ve Sebat Gençlik Spor (3. Grup), şampiyonluklarını erkenden ilan etti.
İki ekip de başarılarının ardından ligin bitimine 2 hafta kala TFF 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.
Yarın TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanacak saat 15.00'teki Sincan Belediye Ankaraspor - Batman Petrolspor maçının ardından bir şampiyon daha belli olabilir.
Grupta 76 puana sahip olan Batman Petrolspor'un en yakın takipçisi ise 65 puanlı Muğlaspor. Bitime 4 maç kala yarın oynanacak karşılaşmalara göre Batman Petrolspor, şampiyonluğunu ilan edip TFF 1. Lig'e yükselebilir.
Muğlaspor ise yarın saat 16.00'da evinde Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak. Bu maçta gelecek sonuca göre de şampiyonluk ilan edilebilir.
ÇIKIŞ NASIL OLACAK?
İki grupta toplam 37 takımın mücadele ettiği 2. Lig’de, grup liderleri doğrudan 1. Lig’e yükselecek. Her iki gruptan birer ekibin daha 1. Lig’e çıkacağı ligde, liderleri takip eden dörder takım play-off oynamaya hak kazanacak.
BATMAN PETROLSPOR'UN FORM GRAFİĞİ
Ligde muhteşem bir grafik yakalayan Batman Petrolspor, tam 18 maçtır yenilmiyor ve oynadığı son 7 maçı da kazanarak çıkışını sürdürüyor.
BUĞRA ÇAĞIRAN FAKTÖRÜ
Takıma devre arasında Boluspor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, son maçlarda gösterdiği performansla göz dolduruyor.
Deneyimli futbolcu, takımıyla çıktığı 13 maçta 10 gol atarken 3 de asist kaydetti. Bu süreçte ceza sahası dışından attığı ikonik gollerle de gündeme geldi.