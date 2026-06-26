Türkiye'de siyasi parti sayısı artmaya devam ediyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre hala 185 siyasi parti faaliyet gösterirken, son bir buçuk yılda kurulan yeni partiler dikkat çekti.
Türkiye'de parti sayısı patladı: Tam 31 yeni parti kuruldu: İşte o partiler
Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 185'e çıktı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 2025 ve 2026 senelerinde toplam 31 yeni siyasi parti kuruldu.Kaynak: Haber Merkezi
Resmi kayıtlara göre 2025 senesinde 27, 2026'nın ilk altı ayında ise 4 yeni siyasi parti kuruldu. Böylece son bir buçuk yılda kurulan parti sayısı 31 oldu.
En yeni siyasi parti ise 13 Mayıs 2026'da kurulan Asil Parti olarak kayıtlara geçti.
EN ESKİ PARTİ DEMOKRAT PARTİ
12 Eylül 1980 darbesinden sonra tüm siyasi partilerin kapatılması sebebiyle Türkiye'de faaliyet gösteren partiler arasında kuruluş tarihi 1983 öncesine uzanan herhangi bir parti bulunmuyor.
Yargıtay kayıtlarına göre halen faaliyet gösteren partiler arasında en eski kuruluş tarihine sahip parti 23 Haziran 1983'te kurulan Demokrat Parti oldu.
Demokrat Parti'yi sırasıyla MHP, Millet Partisi ve Demokratik Sol Parti takip ediyor.
SON 1,5 YILDA KURULAN PARTİLER
2025 ve 2026 yıllarında kurulan siyasi partiler şöyle:
Hürriyet Partisi
Yeni Yol Partisi
Karar Parti
Bizim Parti
Birlik ve Yükseliş Partisi
İnsanca Yaşam Partisi
Toprak Partisi
Büyük Medeniyet Partisi
Üreten Türkiye Partisi
Yeni Çağ Partisi
Kızıl Parti
Güçlü Parti
Çağdaş Yeni Nesil Partisi
Birlik ve İlerleme Partisi
Dost Parti
Hak Birliği Hareketi Partisi
Anadolu Çınarları Partisi