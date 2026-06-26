Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye'de parti sayısı patladı: Tam 31 yeni parti kuruldu: İşte o partiler

Türkiye'de parti sayısı patladı: Tam 31 yeni parti kuruldu: İşte o partiler

Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 185'e çıktı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 2025 ve 2026 senelerinde toplam 31 yeni siyasi parti kuruldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye'de parti sayısı patladı: Tam 31 yeni parti kuruldu: İşte o partiler - Resim: 1

Türkiye'de siyasi parti sayısı artmaya devam ediyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre hala 185 siyasi parti faaliyet gösterirken, son bir buçuk yılda kurulan yeni partiler dikkat çekti.

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Türkiye'de parti sayısı patladı: Tam 31 yeni parti kuruldu: İşte o partiler - Resim: 2

Resmi kayıtlara göre 2025 senesinde 27, 2026'nın ilk altı ayında ise 4 yeni siyasi parti kuruldu. Böylece son bir buçuk yılda kurulan parti sayısı 31 oldu.

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Türkiye'de parti sayısı patladı: Tam 31 yeni parti kuruldu: İşte o partiler - Resim: 3

En yeni siyasi parti ise 13 Mayıs 2026'da kurulan Asil Parti olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye'de parti sayısı patladı: Tam 31 yeni parti kuruldu: İşte o partiler - Resim: 4

EN ESKİ PARTİ DEMOKRAT PARTİ

12 Eylül 1980 darbesinden sonra tüm siyasi partilerin kapatılması sebebiyle Türkiye'de faaliyet gösteren partiler arasında kuruluş tarihi 1983 öncesine uzanan herhangi bir parti bulunmuyor.

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Türkiye'de parti sayısı patladı: Tam 31 yeni parti kuruldu: İşte o partiler - Resim: 5

Yargıtay kayıtlarına göre halen faaliyet gösteren partiler arasında en eski kuruluş tarihine sahip parti 23 Haziran 1983'te kurulan Demokrat Parti oldu.

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Türkiye'de parti sayısı patladı: Tam 31 yeni parti kuruldu: İşte o partiler - Resim: 6

Demokrat Parti'yi sırasıyla MHP, Millet Partisi ve Demokratik Sol Parti takip ediyor.

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Türkiye'de parti sayısı patladı: Tam 31 yeni parti kuruldu: İşte o partiler - Resim: 7

SON 1,5 YILDA KURULAN PARTİLER

2025 ve 2026 yıllarında kurulan siyasi partiler şöyle:

Hürriyet Partisi

Yeni Yol Partisi

Karar Parti

Bizim Parti

Birlik ve Yükseliş Partisi

İnsanca Yaşam Partisi

Toprak Partisi

Büyük Medeniyet Partisi

Üreten Türkiye Partisi

Yeni Çağ Partisi

Kızıl Parti

Güçlü Parti

Çağdaş Yeni Nesil Partisi

Birlik ve İlerleme Partisi

Dost Parti

Hak Birliği Hareketi Partisi

Anadolu Çınarları Partisi

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